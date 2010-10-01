В России за сутки на 2186 заболевших коронавирусом стало больше. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с covid-19. Общее количество заболевших по стране достигло 15 770 человек.

В России за сутки выявлено 2186 заболевших коронавирусом

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