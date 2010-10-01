Здоровье

ГТРК Марий ЭлГТРК Марий ЭлВ России за сутки выявлено 2186 заболевших коронавирусом

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В России за сутки на 2186 заболевших коронавирусом стало больше. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с covid-19. Общее количество заболевших по стране достигло 15 770 человек.
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В России за сутки выявлено 2186 заболевших коронавирусом

ГТРК Марий Эл04:04

Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 2 тысячи

Ридус03:43
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