Общество

Legal.ReportLegal.ReportВ России за сутки выявлено 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа в 62 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Подавляющее большинство, 1355 людей, заболели в Москве.
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За сутки зарегистрирован 121 случай заражения коронавирусом в Петербурге

МР7.рувчера в 04:01

Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1355 человек — оперативный штаб

Москва меняетсявчера в 03:55

В России за сутки выявлено 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

Legal.Reportвчера в 03:47
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

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Lenta.ru 05:43
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Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии

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Газета.Ru 06:06
Политика

Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
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Происшествия

В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад

Один из самых разыскиваемых преступников мира - бразильский наркобарон, сбежавший из тюрьмы в 1998 году, задержан в Мозамбике, сообщило министерство юстиции Бразилии.
РИА Новости 04:02
Политика

Путин предупредил о недопущении халатности в борьбе с коронавирусом

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Ридус вчера в 10:53
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Экономика

Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор

В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:06
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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Политика

Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса

Москва призывает другие страны воздержаться от попыток политизировать тему коронавируса и действий Всемирной организации здравоохранения, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:36
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
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Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
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Транспорт

В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций

С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
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Общество

На второй неделе самоизоляции малый бизнес показал оживление

Если к 5 апреля доля работающих предприятий составляла с 39,5%, то к 12 апреля она выросла до 44,4%. В первую неделю самоизоляции доходы малого и среднего бизнеса упали до 35,6% по сравнению с показателями первой недели марта.
Adindex.ru 03:54
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Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

SpeedMe 02:18
Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
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Единоборства

Подписчица в социальных сетях вызвала на бой Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальной сети видео от одной из своих подписчиц, которая вызвала его на поединок.
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Общество

В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Общество

Рустам Минниханов пообщался с предпринимателями

Сегодня состоялась очередная онлайн встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с предпринимателями.
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Энергетика

Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле

Стоимость российского газа, идущего в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в январе-феврале 2020 года составила 203 доллара за тысячу кубометров.
Lenta.ru 05:38
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

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Политика

Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине

Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.
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Футбол

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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал об эмоциях, которые он испытывал, перейдя в итальянский клуб.
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Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

РБК 05:41
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В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
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В «Фантастических тварях» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

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