Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа в 62 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Подавляющее большинство, 1355 людей, заболели в Москве.

В России за сутки выявлено 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

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