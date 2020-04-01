Общество
Legal.ReportВ России за сутки выявлено 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа в 62 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Подавляющее большинство, 1355 людей, заболели в Москве.
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Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1355 человек — оперативный штаб
Москва меняетсявчера в 03:55
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Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Политика
Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии
Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Газета.Ru 06:06
Политика
Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве
Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
Вести.Ru 12 апреля в 11:31
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
Происшествия
В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад
Один из самых разыскиваемых преступников мира - бразильский наркобарон, сбежавший из тюрьмы в 1998 году, задержан в Мозамбике, сообщило министерство юстиции Бразилии.
РИА Новости 04:02
Политика
Путин предупредил о недопущении халатности в борьбе с коронавирусом
Недоработки в борьбе с коронавирусом будут расцениваться как преступная халатность, предупредил региональные власти президент РФ Владимир Путин.
Ридус вчера в 10:53
Экономика
Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор
В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:06
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Политика
Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса
Москва призывает другие страны воздержаться от попыток политизировать тему коронавируса и действий Всемирной организации здравоохранения, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:36
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Транспорт
В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций
С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
Общество
На второй неделе самоизоляции малый бизнес показал оживление
Если к 5 апреля доля работающих предприятий составляла с 39,5%, то к 12 апреля она выросла до 44,4%. В первую неделю самоизоляции доходы малого и среднего бизнеса упали до 35,6% по сравнению с показателями первой недели марта.
Adindex.ru 03:54
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
SpeedMe 02:18
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:48
Единоборства
Подписчица в социальных сетях вызвала на бой Александра Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальной сети видео от одной из своих подписчиц, которая вызвала его на поединок.
RT на русском 04:41
Общество
В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга
Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
Общество
Рустам Минниханов пообщался с предпринимателями
Сегодня состоялась очередная онлайн встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с предпринимателями.
Республика Татарстан 04:51
Энергетика
Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Стоимость российского газа, идущего в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в январе-феврале 2020 года составила 203 доллара за тысячу кубометров.
Lenta.ru 05:38
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Политика
Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине
Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.
ФАН вчера в 03:24
Футбол
Маттейс де Лигт: «Когда я впервые зашел в раздевалку „Юве“, то был похож на ребенка в магазине сладостей»
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал об эмоциях, которые он испытывал, перейдя в итальянский клуб.
Sports.ru 06:21
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52