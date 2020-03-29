Коронавирус

REGNUMREGNUMНазваны регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России. Об этом 29 марта сообщили в оперативном штабе столицы по коронавирусу. Лидером являются Москва и Подмосковье — 197 и 27 новых случаев заражения.
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Названы регионы с подтвержденными случаями коронавируса

Национальная служба новостей05:40

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах России

RT на русском04:42

В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500

Коммерсантъ04:05

Названы зараженные коронавирусом регионы России

Lenta.ru04:24

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 270 человек

Ведомости04:33

В России зафиксировано 270 новых случаев коронавируса, из них 4 - смертельные

Весьма04:00

За сутки в России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом

Интерфакс04:04
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Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Общество

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:56
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 27 марта в 22:18
Политика

В Польше оценили российскую помощь Италии

В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.
Газета.Ru 04:34
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

В Москве умер еще один пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц умер 90-летний пациент с пневмонией, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве в Telegram.
Коммерсантъ 05:27
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Энергетика

Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу

Нефтепроводные компании США попросили производителей ограничить добычу нефти, сообщил в своем твиттере Райан Ситтон, комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в Техасе.
Интерфакс вчера в 14:53
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

В России от Роспотребнадзора поступила новая рекомендация для родителей и детей по карантину.
ToDay News Ufa вчера в 03:58
Политика

В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ

Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Российская газета 27 марта в 07:14
Общество

WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса

В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Рифей-Пермь вчера в 01:15
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда вчера в 08:20
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Общество

Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса

Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.
Московский Комсомолец 05:23
Общество

В США впервые умер младенец с коронавирусом

ТАСС 01:20
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Политика

Трамп решил не вводить карантин в штате Нью-Йорк

По словам Трампа, альтернативной мерой по сдерживанию нового коронавируса станет обращение федеральных властей.
REGNUM вчера в 21:36
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Политика

Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
РБК 01:51
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Армия и оружие

Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Новая газета вчера в 14:20
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Баскетбол

«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России

Как стало известно «Чемпионату», на ближайшем исполкоме Российской федерации баскетбола БК «Химки» будет присвоен титул чемпиона России.
Чемпионат 04:31
Общество

Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Вести.Ru 05:34
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