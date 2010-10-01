Общество
КоммерсантъВ России за сутки выявлено 3448 заразившихся коронавирусом, всего — 27 938
В России за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 78 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 3388 человек. Общее число заразившихся достигло 27 938.
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Общество
Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом
На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Экс-супруга Джигарханяна смогла вернуться к нему из США
Пасынок Армена Джигарханяна сообщил, что его мать Татьяна Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом со своим любимым экс-мужем.
Подмосковье Сегодня вчера в 11:11
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Футбол
Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками «Челси»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками "Челси", передает пресс-служба туринского клуба.
Газета.Ru вчера в 18:30
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус за неточность
Встречу транслировал телеканал ОНТ. По его словам, российские тесты на 2019-nCoV дают правильные показания лишь в 30% случаев.
Телеканал 360° 01:03
Авто
Появились изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня вчера в 04:13
Общество
Вирусолог дал важный совет, как вести себя на улице и дома
Можно подцепить вирус, если вы контактировали с живым его носителем.
Московский Комсомолец 07:12
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Политика
Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
Киберспорт
Virtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles
В нижней сетке состоятся матчи Team Spirit — Chicken Fighters, Team Secret — Vikin.gg.
Sport24.ru вчера в 16:54
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
Общество
В Москве аннулировали 554 пропуска у больных с коронавирусом
Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что столичные власти аннулировали 554 цифровых пропуска у горожан, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции в связи с заражением коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:28
Футбол
Тихонов заявил, что Шюррле не оправдал ожидания в «Спартаке»
RT на русском 08:16
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Происшествия
Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
Политика
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появление коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Вестник Кавказа вчера в 05:05
Хоккей
Чемпион мира Марков завершил карьеру
Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт 16 апреля в 14:55
Культура
Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе
REGNUM 16 апреля в 05:09
Здоровье
В Кировской области выявлено 142 случая коронавируса
В Кировской области выявлено 142 случая заражения коронавирусом.
ГТРК Вятка 05:07
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Lenta.ru 16 апреля в 05:25