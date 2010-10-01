В России за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 78 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 3388 человек. Общее число заразившихся достигло 27 938.

В России за сутки выявлено 3448 заразившихся коронавирусом, всего — 27 938

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Футбол Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками «Челси» Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками "Челси", передает пресс-служба туринского клуба.

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Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 8

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Происшествия Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек. 1,4K