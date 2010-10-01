Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 79 регионах. Общее число подтверждённых случаев по стране возросло до 36 793. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.
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Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Общество
Власти Москвы продлили введённые ограничения до 1 мая
Временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
Комсомольская правда 03:54
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Происшествия
В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
REGNUM вчера в 07:19
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Общество
В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 18 апреля 2020, 13:27 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 апреля подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 06:27
Шоу-бизнес
Выросла красавицей: 22-летняя дочь Леонида Якубовича произвела фурор
Экспресс газета 06:28
Общество
Россия вошла в десятку стран по количеству больных коронавирусом
Количество зараженных резко возросло В России выявлены новые случаи заболевания COVID-19.
Prо Город Пенза 05:14
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru 16 апреля в 04:37
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News 16 апреля в 11:00
Кино
Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку
Inc-news.ru 05:48
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Армия и оружие
Российские БТРы попытались перехватить американских военных
Avia.pro 15 апреля в 21:15
Армия и оружие
Российские корабли провели учение в Черном море
Российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению ракетной атаки кораблей противника в Черном море, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 00:55
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 14:17
Общество
Жителям Подмосковья с ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Жителям Подмосковья, которые заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) бесплатно выдадут лекарственные препараты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Газета.Ru 04:49
Общество
Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца
Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца.
Piter.tv вчера в 09:48
Транспорт
РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето
В общей сложности, «Российские железные дороги» отменяют 129 дополнительных поездов на лето и майские праздники.
Gazeta.SPb 05:14
Общество
Госдума запретила «наливайки» в жилых домах по всей стране
Госдума приняла закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в небольших кафе и барах на территории жилых домов.
Моллы.Ru вчера в 05:53
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
Экономика
ВТБ начинает выдачу льготной ипотеки под 6,5%
Общий портфель жилищного кредитования банка в первом квартале года вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей.
Интерфакс вчера в 09:46
Футбол
Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками «Челси»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о противоречивых отношениях с игроками "Челси", передает пресс-служба туринского клуба.
Газета.Ru вчера в 18:30