В России за сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 79 регионах. Общее число подтверждённых случаев по стране возросло до 36 793. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом

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