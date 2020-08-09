В России за сутки выявлено 5189 больных коронавирусом
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За сутки в России зафиксировано 5 189 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 887 536 человек с COVID-19. В Москве зарегистрировано 689 больных, всего в столице выявлено 247 534 инфицированных.В источнике
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