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В России за сутки выявлено 5189 больных коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 5 189 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 887 536 человек с COVID-19. В Москве зарегистрировано 689 больных, всего в столице выявлено 247 534 инфицированных.В источнике
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Lenta.ru

В России оценили угрозу выявленного в Китае нового смертельного вируса

Lenta.ruвчера в 10:01
URA.Ru

В Роспотребнадзоре оценили опасность нового вируса из Китая

URA.Ruвчера в 10:30
Газета.Ru

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вирусом SFTS в России

Газета.Ruвчера в 10:05
ТАСС

Роспотребнадзор сообщил, что случаев вируса SFTS на территории России нет

ТАССвчера в 10:01
RT на русском

В Китае предупредили о распространении смертельно опасного вируса

RT на русскомвчера в 12:58
РБК

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России вируса SFTS из Китая

РБКвчера в 09:55
Известия

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев острой лихорадки SFTS

Известиявчера в 09:48

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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