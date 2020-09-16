"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
В Минтруда уточнили, что индексация социальных пенсий в будущем году составит 2,6%. Общая сумма запланированных пенсионных выплат на следующий год составит 7,6 трлн рублей - их получат примерно 43 млн неработающих пенсионеров.
В свою очередь Анатолий Торкунов уточнил: "Было вынесено три частных определения в адрес начальника ГУ МВД по Саратовской области, прокурора Саратовской области и в адрес руководителя СК Саратовской области – в плане выявленных нарушений законодательства должностными лицами, которые участвовали в предварительном следствии".
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил в Госдуме привязать премии ректоров вузов к количеству преподавателей, которые получают зарплату в размере 200% от средней зарплаты в регионе, а не к средней зарплате в вузе.
В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».