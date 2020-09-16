Суд отменил приговор Дмитрию Рубинштейну и вынес частные определения

В свою очередь Анатолий Торкунов уточнил: "Было вынесено три частных определения в адрес начальника ГУ МВД по Саратовской области, прокурора Саратовской области и в адрес руководителя СК Саратовской области – в плане выявленных нарушений законодательства должностными лицами, которые участвовали в предварительном следствии".