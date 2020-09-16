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Rambler News Service
Rambler News Service

В России за сутки выявили 5 670 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 079 519, сообщает оперативный штаб.В источнике
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ФАН

В России выявили 5670 новых случаев коронавируса

ФАН03:42
Rambler News Service

В России за сутки выявили 5 670 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:33
Агентство Москва

Штаб: За сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 670 случаев коронавирусной инфекции

Агентство Москва03:30
Взгляд.ру

В России выявили 5,6 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру03:43
REGNUM

В России выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM03:37
Известия

В России за сутки выявлено 5670 новых случаев коронавируса

Известия03:35
RT на русском

В России за сутки зафиксировано 5670 случаев коронавируса

RT на русском03:31

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:06
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

В Минтруда уточнили, что индексация социальных пенсий в будущем году составит 2,6%. Общая сумма запланированных пенсионных выплат на следующий год составит 7,6 трлн рублей - их получат примерно 43 млн неработающих пенсионеров.
Вечерний курьер08:51
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Суд отменил приговор Дмитрию Рубинштейну и вынес частные определения

В свою очередь Анатолий Торкунов уточнил: "Было вынесено три частных определения в адрес начальника ГУ МВД по Саратовской области, прокурора Саратовской области и в адрес руководителя СК Саратовской области – в плане выявленных нарушений законодательства должностными лицами, которые участвовали в предварительном следствии".
Взгляд-инфовчера в 12:52
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Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил в Госдуме привязать премии ректоров вузов к количеству преподавателей, которые получают зарплату в размере 200% от средней зарплаты в регионе, а не к средней зарплате в вузе.
Ведомости06:46

Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей

В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».
РИА ОмскПресс08:19
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Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»

Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
ТАСС10:01

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
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