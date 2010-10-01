За последние сутки в России зарегистрировали 5 236 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Наибольшее число заболевших в Москве – 2 548. В Башкирии за сутки зафиксировали двадцать пять новых случаев коронавируса.

В России за сутки выявлено 5 236 новых случаев коронавируса

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