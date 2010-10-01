Общество
Янаульские зориВ России за сутки выявлено 5 236 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 5 236 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Наибольшее число заболевших в Москве – 2 548. В Башкирии за сутки зафиксировали двадцать пять новых случаев коронавируса.
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Десять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ивановской области
SMINEWS в Иванове21 апреля в 04:35
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Общество
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
Московский Комсомолец Псков 05:18
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Интернет
Аудитория Telegram достигла 400 млн пользователей в месяц
Заблокированный в России мессенджер Telegram активно наращивает количество пользователей: на официальном сайте проекта сообщается, что размер месячной аудитории превысил 400 млн человек.
3DNews 06:38
Общество
Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку
Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Умер возглавлявший совет директоров ЛУКОЙЛа 20 лет Валерий Грайфер
Председатель совета директоров крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Валерий Грайфер умер на 91-м году жизни.
РБК 06:53
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Здоровье
Минздрав назвал противопоказанное беременным лечение от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 04:12
Политика
Саакашвили неправильно прикрепил значок с украинским флагом
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" в пятницу с неправильно прикрепленным значком украинского флага.
РИА Новости 07:32
Армия и оружие
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Тихоокеанский флот планирует до конца этого года вернуть в свой состав прошедший модернизацию фрегат "Маршал Шапошников".
Военное обозрение 03:07
Игры
Red Dead Redemption 2 сменит GTA V в Xbox Game Pass в мае
Microsoft решила порадовать поклонников творчества компании Rockstar Games — в мае Red Dead Redemption 2 станет частью подписки Xbox Game Pass для консолей Xbox One.
3DNews вчера в 14:35
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Общество
Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
REGNUM 07:23
Финансы
ЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля
Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд.
РБК 04:52
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы сроком до пяти лет.
TatCenter 05:14
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
В общественном транспорте Свердловской области введут масочный режим
В общественном транспорте в Свердловской области будет введён масочный режим.
Уральский меридиан 05:48
Происшествия
Следствие просит арестовать экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева
Следком РФ попросил Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-парламентария Дениса Волчека.
News.ru 07:18
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Происшествия
В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв
Взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного дома в Краснодаре, погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Lenta.ru 07:43
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Здоровье
Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента
Медики китайского города Ухань, где впервые началась вспышка коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.
Аргументы и Факты 06:15
Авто
Российский рынок покинул самый дешевый в мире автомобиль
После прекращения поставок Кьют самым дешевым автомобилем, продающимся в РФ, стала отечественная Lada Granta, стоимость которой – 470 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 06:34
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Энергетика
Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ
Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель.
Вечерняя Москва 06:42
Футбол
Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей
Представители сборных России в «Твиттере» поблагодарили медработников за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.
Чемпионат 07:28