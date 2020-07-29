Коронавирус
ИжевскИнфо.РУЗа сутки в России выявлено 5475 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировано 5 475 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число заболевших достигло 828 990 человек.
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За сутки в России выявлено 5475 новых случаев заболевания коронавирусом
Общественная служба новостей03:54
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:22, Ашберн
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РИА Новости вчера в 14:26
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
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Наука
Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году
Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли.
Известия вчера в 18:30
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В Барнауле суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего мужчины, который предположительно стал виновником гибели местного жителя, пытавшего разнять драку.
Российская газета вчера в 08:28
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В ходе встречи губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с лидерами общественного мнения Кинешмы накануне было объявлено, что Александр Пахолков уходит в отставку.
Ивтелерадио 01:52
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
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РБК вчера в 09:55
Политика
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По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста 27 июля в 03:48
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Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
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ТАСС 05:57
Общество
Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, добавил представитель ВОЗ.
BFM.ru 05:18
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны.
Военное дело 01:46
Политика
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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В Зауралье подтвердили 36 новых случаев COVID-19
Курган, 29 июля 2020, 13:09 — REGNUM В Курганской области за 28 июля подтверждено ещё 36 случаев заболевания COVID-19.
REGNUM 06:09
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Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Предполагается, что рестайлинговые Fortuner и Hilux поступят в продажу в РФ уже скоро.
Evo-rus.com вчера в 05:18
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Накануне стало известно, что актриса вполне может получить роль в сериале «Мажор», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.
Bimru.ru 03:26
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
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Злоупотребление арбузом может привести к метаболическим расстройствам
Радио Маяк вчера в 14:13
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В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
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Кремль настаивает, что дело Сафронова не связано с журналистикой
Господин Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование с журналистской деятельностью.
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«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Армия и оружие
Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»
Piter.tv вчера в 08:22
Наука
CNN: Россия готовится раньше всех утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы
CNN пишет о российской вакцине от коронавируса.
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Авто
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На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
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На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы
В Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео.
ТАСС 03:22