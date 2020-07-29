В России за последние сутки зарегистрировано 5 475 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число заболевших достигло 828 990 человек.

За сутки в России выявлено 5475 случаев заражения коронавирусом

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Политика Кремль настаивает, что дело Сафронова не связано с журналистикой Господин Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование с журналистской деятельностью.

Авто Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС. 63