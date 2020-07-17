Коронавирус

Sputnik АбхазияSputnik АбхазияВ России за сутки выявлено 5 940 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите от COVID-19. Из общего числа вновь выявленных заболевших 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровело 3 258 человек.
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В России за сутки выявлено 5 940 новых случаев коронавируса

Sputnik Абхазия04:08

В России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса

Глас Народа04:00

В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

Lenta.ru18 июля в 03:31

В России выявлено 6 109 случаев коронавируса за сутки

Рамблервчера в 04:14

В России выявили 6234 новых случаев коронавируса

РЕН ТВ18 июля в 03:45

В России выявлено 5 940 новых заболевших коронавирусом

TV BRICS04:07

В России за сутки — 6 234 новых случая коронавируса

Спорт-Экспресс18 июля в 03:30
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Шоу-бизнес

Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой

Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
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Футбол

Жиго может покинуть «Спартак» в ближайшее трансферное окно

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 07:22
Общество

Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

По словам защитника, адвокаты не доводили до Фургала информацию о проходящих в крае акциях протеста, но во время судебного заседания губернатор сообщил, что получил телеграмму от Жириновского, в которой тот подробно рассказал о происходящих событиях.
Lenta.ru 07:11
105
Недвижимость

В Москве образовался дефицит офисов для крупных компаний

В центре Москвы образовался дефицит предложения для аренды крупных офисных блоков класса А. За последние пять лет предложение офисов для аренды крупными компаниями сократилось до минимальных значений.
РБК 06:32
Наука

У колибри обнаружили скрытый от других птиц «канал связи»

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Science Advances, крошечный эквадорский колибри Hillstar создает голосовым аппаратом колебания в ультразвуковом диапазоне, который обычно не воспринимается птицами.
Популярная механика 06:52
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о выживании артистов

Певец отметил, что сам имеет небольшую финансовую подушку, поэтому может не искать подработки.
Pravda.Ru 02:15
51
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Футбол

КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном

На ближайшем заседании будет рассмотрено оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».
Советский спорт 04:26
1
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
80
Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
4
Общество

TikTok отказывается от строительства штаб-квартиры в Лондоне

Популярная во всем мире китайская социальная сеть TikTok отказывается от строительства штаб-квартиры в Лондоне.
Ридус 07:11
9
Футбол

Хаверц готов перейти в «Челси», если лондонцы пройдут в Лигу чемпионов

В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.
Спорт-Экспресс 03:25
Армия и оружие

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие.
RT на русском 07:40
2
Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
9
Технологии

Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки

Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
UfaTime.ru 02:59
8
Политика

В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:50
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Авто

Опубликовали первые изображения нового кроссовера BMW X1

Сегодня немецкие разработчики проводят тесты нового поколения кроссовера, и в начале лета нам удалось увидеть шпионские фото машины за толстым слоем камуфляжа.
SpeedMe 18 июля в 05:01
6
Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru вчера в 06:31
2,6K
Футбол

«Боруссия» заключила контракт с 17-летним Беллингемом

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией».
Спорт-Экспресс 05:32
Происшествия

СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Политика

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
18
Общество

В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине

Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
1,4K
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Футбол

«Урал» объявил об отставке главного тренера Парфенова

Футбольный клуб «Урал» заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.
ProstoProSport 06:13
Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
3
Политика

ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
15
Происшествия

На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков

"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru 06:25
13
Единоборства

Боец UFC Стерлинг считает, что Пётр Ян является бумажным чемпионом

Sport.ru 03:30
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