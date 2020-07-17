Коронавирус
Sputnik АбхазияВ России за сутки выявлено 5 940 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите от COVID-19. Из общего числа вновь выявленных заболевших 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровело 3 258 человек.
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Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
Футбол
Жиго может покинуть «Спартак» в ближайшее трансферное окно
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 07:22
Общество
Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске
По словам защитника, адвокаты не доводили до Фургала информацию о проходящих в крае акциях протеста, но во время судебного заседания губернатор сообщил, что получил телеграмму от Жириновского, в которой тот подробно рассказал о происходящих событиях.
Lenta.ru 07:11
Недвижимость
В Москве образовался дефицит офисов для крупных компаний
В центре Москвы образовался дефицит предложения для аренды крупных офисных блоков класса А. За последние пять лет предложение офисов для аренды крупными компаниями сократилось до минимальных значений.
РБК 06:32
Наука
У колибри обнаружили скрытый от других птиц «канал связи»
Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Science Advances, крошечный эквадорский колибри Hillstar создает голосовым аппаратом колебания в ультразвуковом диапазоне, который обычно не воспринимается птицами.
Популярная механика 06:52
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о выживании артистов
Певец отметил, что сам имеет небольшую финансовую подушку, поэтому может не искать подработки.
Pravda.Ru 02:15
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Футбол
КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном
На ближайшем заседании будет рассмотрено оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».
Советский спорт 04:26
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Общество
TikTok отказывается от строительства штаб-квартиры в Лондоне
Популярная во всем мире китайская социальная сеть TikTok отказывается от строительства штаб-квартиры в Лондоне.
Ридус 07:11
Футбол
Хаверц готов перейти в «Челси», если лондонцы пройдут в Лигу чемпионов
В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.
Спорт-Экспресс 03:25
Армия и оружие
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие.
RT на русском 07:40
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Технологии
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
UfaTime.ru 02:59
Политика
В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений
Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:50
Авто
Опубликовали первые изображения нового кроссовера BMW X1
Сегодня немецкие разработчики проводят тесты нового поколения кроссовера, и в начале лета нам удалось увидеть шпионские фото машины за толстым слоем камуфляжа.
SpeedMe 18 июля в 05:01
Общество
На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами
Газета.Ru вчера в 06:31
Футбол
«Боруссия» заключила контракт с 17-летним Беллингемом
Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией».
Спорт-Экспресс 05:32
Происшествия
СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
Общество
В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине
Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Футбол
«Урал» объявил об отставке главного тренера Парфенова
Футбольный клуб «Урал» заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.
ProstoProSport 06:13
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
Происшествия
На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков
"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru 06:25