По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки зафиксировано 5 966 новых случаев заражения СOVID-19. Напомним, вчера, 24 апреля, прирост выявленных случаев составил 5 849 по сравнению с 23 апреля. Общее число инфицированных достигло 74 588 человек.

В России за сутки выявлено 5 966 новых случаев заражения коронавирусом

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