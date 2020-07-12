За последние сутки зарегистрировано 6248 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6537 человек. Общее число заболевших достигло 739 947.

В России за сутки выявлено 6248 заразившихся коронавирусом

Авто Стала известна дата выхода электромобиля Volkswagen ID.3 Недавно немецкий гигант Volkswagen сообщил о разработке электромобиля, который станет заменой популярной модели Golf.

Путешествия В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 39

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 54

Политика Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций. 97

Здоровье В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом За минувшие сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 84 случая зафиксировано в Тюменской области. 7

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Футбол Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола» После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.

Происшествия Информация о «минировании» ростовского аэропорта не подтвердилась Информация о "минировании" аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону не подтвердилась, он возобновил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. 5

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 194

Политика В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь. 3

Общество Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова. 2

Политика Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. 1

Технологии «Ростелеком» доработал мобильное приложение «Биометрия» Телекоммуникационный оператор «Ростелеком» объявил о выпуске новой версии приложения «Биометрия» для мобильных устройств, которое позволяет дистанционно открыть счёт, вклад или получить кредит, не посещая банк.

Футбол Черчесов оставил Дзюбу капитаном сборной России на ближайшие матчи Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.

Армия и оружие Азербайджан заявил об обстреле села армянскими военными Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении села Дондар Гушчу Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерии. 5

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 209

Политика Медведев рассказал о развитии системы национальной кибербезопасности Бороться с виртуальной преступностью стало сложнее, РФ ускорила работу над развитием системы национальной кибербезопасности, сообщил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.