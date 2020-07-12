Общество
КоммерсантъВ России за сутки выявлено 6248 заразившихся коронавирусом
За последние сутки зарегистрировано 6248 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6537 человек. Общее число заболевших достигло 739 947.
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В России за сутки зафиксировали 6615 новых случаев заражения коронавирусом
Новая газета12 июля в 03:46
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
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В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки
На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
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Недавно немецкий гигант Volkswagen сообщил о разработке электромобиля, который станет заменой популярной модели Golf.
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Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
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В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах
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Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
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Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций.
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За минувшие сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 84 случая зафиксировано в Тюменской области.
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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
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Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»
После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Происшествия
Информация о «минировании» ростовского аэропорта не подтвердилась
Информация о "минировании" аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону не подтвердилась, он возобновил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 06:33
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском вчера в 15:07
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
РИА Новости 06:29
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
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Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.
РИА Новости 06:08
Политика
В Кремле призвали Азербайджан и Армению прекратить стрельбу на границе
В Кремле выражают обеспокоенность в связи с военными столкновениями на армянско-азербайджанской границе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 14 июля.
Вечерняя Москва 06:05
Технологии
«Ростелеком» доработал мобильное приложение «Биометрия»
Телекоммуникационный оператор «Ростелеком» объявил о выпуске новой версии приложения «Биометрия» для мобильных устройств, которое позволяет дистанционно открыть счёт, вклад или получить кредит, не посещая банк.
3DNews 06:39
Футбол
Черчесов оставил Дзюбу капитаном сборной России на ближайшие матчи
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.
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Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец 03:49
Армия и оружие
Азербайджан заявил об обстреле села армянскими военными
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении села Дондар Гушчу Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерии.
РИА Новости 01:55
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Армия и оружие
Замглавы Минобороны Казахстана умер от коронавируса
Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер на 50-м году жизни от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:04
Политика
Медведев рассказал о развитии системы национальной кибербезопасности
Бороться с виртуальной преступностью стало сложнее, РФ ускорила работу над развитием системы национальной кибербезопасности, сообщил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:37
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44