Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 720 547. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Автоспорт
FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако
Выяснилось, что после Гран При Австрии Шарль Леклер уехал домой, в Монако, где побывал на дне рождения сестры своей девушки.
Autosport.com.ru вчера в 06:19
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости вчера в 08:25
Автоспорт
В Шпильберге пасмурно, дожди ожидаются
Прогноз обещает дожди в течение всего дня, что может помешать проведению субботних сессий – тренировке и квалификации Формулы 1, гонкам Формулы 3 и Формулы 2, но пока в Шпильберге сухо.
F1news.ru 02:21
Энергетика
Газопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters
Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года.
REGNUM 05:25
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Футбол
Матч Серии Б завершился дракой, один из футболистов попал в больницу
Встреча 33-го тура итальянской Серии Б между «Юве Стабией» и «Виртус Энтеллой» завершилась дракой, рапортует издание Football-Italia.
Евро-футбол.ру 04:32
Армия и оружие
Если и дальше не будет ни войны, ни мира, у Донбасса будут развязаны руки – Ищенко
Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей.
Украина.ру 00:30
Общество
В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:42
Кино
Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года
Piter.tv 05:31
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Автоспорт
Третья тренировка откладывается
Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
Футбол
Чемпион мира Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
В составе сборной Англии Чарльтон в 1966 году стал чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.
Bookmaker-ratings.ru 05:02
Игры
Cyberpunk 2077 не планируют добавлять в Xbox Game Pass
В сети долгое время ходят предположения, что Cyberpunk 2077 могут добавить в Xbox Game Pass одновременно с выходом (или чуть позже).
Игромания.ру 04:54
Общество
Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля
Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов оценил идею провести деноминацию рубля.
РИА Новости вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru вчера в 20:33
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Религия
В РПЦ оценили решение Турции по статусу собора Святой Софии
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
РИА Новости 06:48
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Футбол
«В „Спартаке“ Газизову придется минимизировать право на ошибку»
Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Известия вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера на фоне окна
Анфиса Чехова обнародовала новый сексуальный снимок, на котором позирует без бюстгальтера на фоне окна, стоя к камере спиной.
Дни24 06:46
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21