Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 720 547. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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В России за сутки выявили 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

РБК04:09

В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса

RT на русском03:36

В России за сутки выявлено 6635 случаев Covid-19 в 85 регионах страны

Радио Маяквчера в 05:50

В России зафиксировали 6611 новых случаев коронавируса

ПолитРоссия03:45

В России выявили 6,6 тысячи новых случаев коронавируса

ИжевскИнфо.РУвчера в 04:31

В Москве 637 новых зараженных Covid-19. В России выявили 6 635 случаев коронавируса за сутки

Mockva.ruвчера в 04:13

В России за сутки выявили 6,6 тыс случаев коронавируса

Вестник Кавказавчера в 04:11
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Автоспорт

FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако

Выяснилось, что после Гран При Австрии Шарль Леклер уехал домой, в Монако, где побывал на дне рождения сестры своей девушки.
Autosport.com.ru вчера в 06:19
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала

РИА Новости вчера в 08:25
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Автоспорт

В Шпильберге пасмурно, дожди ожидаются

Прогноз обещает дожди в течение всего дня, что может помешать проведению субботних сессий – тренировке и квалификации Формулы 1, гонкам Формулы 3 и Формулы 2, но пока в Шпильберге сухо.
F1news.ru 02:21
Энергетика

Газопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters

Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года.
REGNUM 05:25
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Футбол

Матч Серии Б завершился дракой, один из футболистов попал в больницу

Встреча 33-го тура итальянской Серии Б между «Юве Стабией» и «Виртус Энтеллой» завершилась дракой, рапортует издание Football-Italia.
Евро-футбол.ру 04:32
Армия и оружие

Если и дальше не будет ни войны, ни мира, у Донбасса будут развязаны руки – Ищенко

Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей.
Украина.ру 00:30
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Общество

В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:42
Кино

Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года

Piter.tv 05:31
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Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
Автоспорт

Третья тренировка откладывается

Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
Футбол

Чемпион мира Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет

В составе сборной Англии Чарльтон в 1966 году стал чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.
Bookmaker-ratings.ru 05:02
Игры

Cyberpunk 2077 не планируют добавлять в Xbox Game Pass

В сети долгое время ходят предположения, что Cyberpunk 2077 могут добавить в Xbox Game Pass одновременно с выходом (или чуть позже).
Игромания.ру 04:54
Общество

Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов оценил идею провести деноминацию рубля.
РИА Новости вчера в 17:51
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Шоу-бизнес

Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли

Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru вчера в 20:33
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Религия

В РПЦ оценили решение Турции по статусу собора Святой Софии

RT на русском вчера в 09:45
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Политика

Военные свяжут трубопроводом крымские водохранилища

Вести.Ru 05:17
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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

РИА Новости 06:48
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Футбол

«В „Спартаке“ Газизову придется минимизировать право на ошибку»

Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Известия вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера на фоне окна

Анфиса Чехова обнародовала новый сексуальный снимок, на котором позирует без бюстгальтера на фоне окна, стоя к камере спиной.
Дни24 06:46
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Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

ТАСС вчера в 07:51
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Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
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