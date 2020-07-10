Коронавирус

Радио SputnikРадио SputnikВ России выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции. "За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
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В России за сутки выявили 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Футбол

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Политика

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента

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Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

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Шунин подарил голкиперу «Знамени Труда» перчатки и бутсы

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Зеленский заявил о правильности карантина на Украине

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Армия и оружие

Какой корабль ВМФ России в одиночку сможет сдержать флот НАТО

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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

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Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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