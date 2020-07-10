В России за последние сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции. "За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

В России выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса

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