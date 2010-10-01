В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 720 547. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса

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