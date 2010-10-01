Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 720 547. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Piter.tv вчера в 01:29
Футбол
«Зенит» показал, что осталось за кадром победного матча с «Сочи»
«Зенит» 8 июля на домашней арене противостоял "Сочи" в 27-м туре РПЛ и одержал волевую победу со счетом 2:1.В клубе показали, что осталось за кадром победного матча.
Soccer.ru 04:54
Футбол
Фанаты «Тоттенхэма» планируют акцию протеста против владельца команды
Фанаты английского "Тоттенхэма" планируют акцию протеста против владельца команды Дэниела Леви, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 04:31
Политика
Минюст РФ отверг обвинения в причастности России к делу MH17
Россия отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом и будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.
ФАН вчера в 17:24
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 08 июля в 06:06
Киберспорт
В Dota 2 добавят женского персонажа Anti-Mage
Женский персонаж заменит старца Антимага. В известной компьютерной игре Dota 2 появится женский персонаж Anti-Mage.
NewInform 03:02
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Наука
Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса
Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:07
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Гаджеты
В Google подтвердили выпуск Android 11 для смарт-часов
Американская корпорация Google фактически подтвердила информацию о разработке масштабного обновления фирменной платформы Wear OS, созданной специально для носимых устройств.
Актуальные Новости 04:53
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сообщила об успехах в лечении сына Давида
Накануне Оксана Самойлова обнародовала новый пост на личной странице в социальной сети Instagram, где рассказала об имеющемся прогрессе в лечении Давида и обнародовала совместное изображение с мальчиком.
Актуальные Новости 04:58
Футбол
Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гинером
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА. рассказал о взаимоотношениях с президентом красно-синих Евгением Гинером.
Газета.Ru вчера в 16:17
Технологии
В таком цвете PlayStation 5 вы еще не видели
Хотя не исключено, что PlayStation 5 в такой расцветке будет выпущена в рамках какой-то специальной серии ограниченным количеством.
iXBT.com 04:54
Общество
В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса. На 11 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 65 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:15
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Происшествия
На Украине с пулевым ранением головы найдет глава ячейки радикалов
Прошлой ночью в Николаеве попытались ликвидировать руководителя местной ячейки праворадикальной партии «Свобода» Демида Губского.
Новостной фронт 04:34
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета вчера в 03:38
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 июля в 23:29
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07