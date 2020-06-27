Коронавирус
Московский КомсомолецВ России за сутки выявлено 6852 заболевших коронавирусом
Официальный штаб сообщил, что за сутки в России было выявлено 6852 заболевших коронавирусом. Общее заболевших возросло 627646 человек.
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За минувшие сутки в России выявлено 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Эхо Москвы25 июня в 04:32
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Солдат атаковал машину ФСО перед парадом на Красной площади
Мослента 25 июня в 04:44
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Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Футбол
Щербаченко обвинил Сёмина в финансовых проблемах «Мордовии»
Экс-наставник футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко высказался о финансовых проблемах саранского коллектива.
Евро-футбол.ру 05:21
Общество
В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии
Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Вести.Ru 05:28
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Авто
Автомобили Kia оснастят МКПП со сцеплением «по проводам»
Южнокорейский производитель Kia раскрыл больше подробностей о будущей 6-ступенчатой механической коробке iMT, которую получит обновленный хэтчбек Rio на европейском рынке.
Car.ru 25 июня в 04:34
Футбол
Газзаев: футболисты ЦСКА «планомерно деградируют»
Остальные футболисты, как считает Газзаев, «планомерно деградируют».
ИА Красная Весна 06:08
Общество
Всем подписчикам DrDisRespect на Twitch вернули деньги
Журналист Род «Slasher» Бреслау сообщил, что всем подписчикам Гая «Dr Disrespect» Бэйма вернули деньги.
Cyber.sports.ru 01:40
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru вчера в 08:29
Кино
В «Симпсонах» перестанут озвучивать цветных персонажей белыми актерами
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com 02:31
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
Здоровье
В Татарстане 71 пациент находится на ИВЛ
В Татарстане 71 пациент с респираторными заболеваниями подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Реальное время 06:14
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 10:24
Футбол
«Барселона» объявила заявку на матч с «Сельтой»
«Барселона» огласила список игроков, которые отправились в составе команды на матч с «Сельтой» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 00:56
Авто
Росстандарт разбил Mitsubishi Outlander на краш-тесте
Российская газета 03:00
Культура
Как Netflix высмеял Евровидение
26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия
СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова
Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.
ТАСС 06:33
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Экономика
Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon
Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе со стороны иностранных инвесторов к онлайн-ритейлеру Ozon, в котором у корпорации 42,999%.
Интерфакс 06:26
Хоккей
Двухлетний сын Александра Овечкина забил 10 шайб в ворота
В 2018 году в звездном семействе родился сын Сергей (малыша назвали в честь старшего брата спортсмена).
Летидор 05:30
Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49