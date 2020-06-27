Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ России за сутки выявлено 6852 заболевших коронавирусом

Официальный штаб сообщил, что за сутки в России было выявлено 6852 заболевших коронавирусом. Общее заболевших возросло 627646 человек.
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В России за сутки выявили 7,1 тыс. заразившихся коронавирусом

РБК25 июня в 04:08

В России за минувшие сутки выявлено 6800 случаев заражения коронавирусом

Primpress.ruвчера в 03:54

Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 113 инфицированных

Дни.ру25 июня в 05:33

За минувшие сутки в России выявлено 7113 новых случаев заражения коронавирусом

Эхо Москвы25 июня в 04:32

В России за сутки выявлено 6852 заболевших коронавирусом

Московский Комсомолец03:49

Еще 7113 зараженных COVID-19 выявили в России за сутки

ТВ Центр25 июня в 03:36

Коронавирус выявили у 7113 человек в России за сутки

Вечерняя Москва25 июня в 03:30
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Солдат атаковал машину ФСО перед парадом на Красной площади

Мослента 25 июня в 04:44
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Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
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Футбол

Щербаченко обвинил Сёмина в финансовых проблемах «Мордовии»

Экс-наставник футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко высказался о финансовых проблемах саранского коллектива.
Евро-футбол.ру 05:21
Общество

В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
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Футбол

Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии

Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Вести.Ru 05:28
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Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
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В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
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Авто

Автомобили Kia оснастят МКПП со сцеплением «по проводам»

Южнокорейский производитель Kia раскрыл больше подробностей о будущей 6-ступенчатой механической коробке iMT, которую получит обновленный хэтчбек Rio на европейском рынке.
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Футбол

Газзаев: футболисты ЦСКА «планомерно деградируют»

Остальные футболисты, как считает Газзаев, «планомерно деградируют».
ИА Красная Весна 06:08
Общество

Всем подписчикам DrDisRespect на Twitch вернули деньги

Журналист Род «Slasher» Бреслау сообщил, что всем подписчикам Гая «Dr Disrespect» Бэйма вернули деньги.
Cyber.sports.ru 01:40
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК вчера в 15:39
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
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Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

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Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
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В Татарстане 71 пациент находится на ИВЛ

В Татарстане 71 пациент с респираторными заболеваниями подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
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Футбол

«Барселона» объявила заявку на матч с «Сельтой»

«Барселона» огласила список игроков, которые отправились в составе команды на матч с «Сельтой» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.
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Росстандарт разбил Mitsubishi Outlander на краш-тесте

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Как Netflix высмеял Евровидение

26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
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СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова

Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.
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Двухлетний сын Александра Овечкина забил 10 шайб в ворота

В 2018 году в звездном семействе родился сын Сергей (малыша назвали в честь старшего брата спортсмена).
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Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу

Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
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