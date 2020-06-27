Официальный штаб сообщил, что за сутки в России было выявлено 6852 заболевших коронавирусом. Общее заболевших возросло 627646 человек.

В России за сутки выявлено 6852 заболевших коронавирусом

Футбол Щербаченко обвинил Сёмина в финансовых проблемах «Мордовии» Экс-наставник футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко высказался о финансовых проблемах саранского коллектива.

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.

Происшествия В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области. 154

Авто Автомобили Kia оснастят МКПП со сцеплением «по проводам» Южнокорейский производитель Kia раскрыл больше подробностей о будущей 6-ступенчатой механической коробке iMT, которую получит обновленный хэтчбек Rio на европейском рынке. 14

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 756

Космос «Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. 47

Здоровье В Татарстане 71 пациент находится на ИВЛ В Татарстане 71 пациент с респираторными заболеваниями подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 209

Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 75

Футбол «Барселона» объявила заявку на матч с «Сельтой» «Барселона» огласила список игроков, которые отправились в составе команды на матч с «Сельтой» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Культура Как Netflix высмеял Евровидение 26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».

Происшествия СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.

Экономика Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе со стороны иностранных инвесторов к онлайн-ритейлеру Ozon, в котором у корпорации 42,999%. 1

Хоккей Двухлетний сын Александра Овечкина забил 10 шайб в ворота В 2018 году в звездном семействе родился сын Сергей (малыша назвали в честь старшего брата спортсмена).