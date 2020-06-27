Официальный штаб сообщил, что за сутки в России было выявлено 6852 заболевших коронавирусом. Общее заболевших возросло 627646 человек.

В России за сутки выявлено 6852 заболевших коронавирусом

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