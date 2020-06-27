Коронавирус
Московский КомсомолецВ России за сутки выявлено 6852 заболевших коронавирусом
Официальный штаб сообщил, что за сутки в России было выявлено 6852 заболевших коронавирусом. Общее заболевших возросло 627646 человек.
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Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Политика
Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они дают отрицательный результат.
RT на русском 06:31
Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 26 июня в 14:01
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Гаджеты
AMD представила второй в 2020 году профессиональный драйвер — Radeon Pro 20.Q2.1
В феврале был представлен первый драйвер в этом году — 20.Q1.1, а теперь пришло время второго — 20.Q2.1.
3DNews 06:50
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 02:35
Футбол
«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» Хади
МР7.ру вчера в 11:54
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru 26 июня в 08:29
Футбол
Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
Политика
Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды
Крым не намерен обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Россия 24».
RT на русском 06:04
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Игры
Стала известна возможная дата релиза новой Call of Duty
По словам Xclusive Ace, разработка новой Call of Duty уже почти завершена — готовы все многопользовательские карты, а также сюжетный режим за исключением нескольких анимаций.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Общество
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета вчера в 05:02
Общество
На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Московский ЦСКА объявил о возвращении главного тренера Виктора Гончаренко.
Газета.Ru 05:26
Наука
В Челябинской области археологи обнаружили новый Аркаим
В Челябинской области археологи из ЧелГУ сделали важное открытие, обнаружив новый Аркаим.
Актуальные Новости 07:12
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии
Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21