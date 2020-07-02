Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 718, четыре дня суточный рост не превышает 1%. Об этом сообщили сегодня, 3 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся достигло 667 883.

В России за сутки выявлено 6 718 новых случаев Covid-19

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