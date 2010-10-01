За сутки в России выявлены 6 760 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. По последним данным, общее количество заболевших составило 661 165.

В России за сутки выявлено 6 760 новых случаев заражения коронавирусом

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