Коронавирус
Аргументы и ФактыВ России за сутки выявлено 6 760 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлены 6 760 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. По последним данным, общее количество заболевших составило 661 165.
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В России за сутки выявлено 6 760 новых случаев заражения коронавирусом
Аргументы и Факты02 июля в 04:43
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
Общество
В Мордовии выявлено 35 новых случаев коронавируса, всего 3577
На воскресенье, 5 июля, в России выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Столица С 03:34
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
Футбол
Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится
Ограничений Роспотребнадзора для проведения матча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом" нет, игра состоится, сообщает оперштаб Российской премьер-лиги.
РИА Новости 05:33
Здоровье
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Беглов осмотрел новую поликлинику в Приморском районе Петербурга
Политика Сегодня 05:02
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Здоровье
В Нижегородской области зафиксировано 217 новых случаев коронавируса
По данным на 5 июля в Нижегородской области подтверждено ещё 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
АиФ Нижний Новгород 05:08
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Общество
Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам
Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс 03:00
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос из-за скандального развода с Телегиным
Известная российская певица Пелагея потеряла голос из-за суда о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
ФАН 05:35
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 03 июля в 10:36
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Политика
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
RT на русском 05:06
Космос
Le Figaro (Франция): Новая впечатляющая карта вселенной высоких энергий (Le Figaro)
Взгляд на вселенную в видимом спектре, безусловно, представляет интерес для астрономов, но это лишь одна сторона чрезвычайно многогранной картины.
ИноСМИ 02 июля в 23:28
Авто
Что делать, если украли автомобильные номера
Если водитель точно уверен в том, что номера были украдены, а не просто потерялись, то к делу непременно надо привлекать полицию.
Российская газета 02:07
Футбол
«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти
Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью 0:0. Встреча прошла на столичной «РЖД Арене».
РБК вчера в 15:39
Здоровье
Что известно о второй волне коронавируса и чем она опасна
Возвращение к мирной жизни: как московские больницы снова открываются для пациентов без COVID-19 По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом в России снижается, но риск второй волны эпидемии осенью сохраняется.
Forbes 04:03
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Гаджеты
Бета-версию новой Apple iOS 14 запустили на старом iPhone 6s
Видео с демонстрацией работы новой операционной системы Apple iOS 14 на старом смартфоне iPhone 6s опубликовал блогер Брэндон Батч 2 июля на сервисе YouTube.
ИА Красная Весна 01:01