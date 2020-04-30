Коронавирус

ПрофильПрофильВ России за сутки выявлено 7099 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно полученным сведениям, за минувшие сутки в России подтвердили 7099 случаев коронавируса в 85 регионах, в частности выявлено 2829 случаев (39,9%) без клинических проявлений, пишет РИА Новости.
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