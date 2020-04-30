Коронавирус
ПрофильВ России за сутки выявлено 7099 новых случаев заражения коронавирусом
Согласно полученным сведениям, за минувшие сутки в России подтвердили 7099 случаев коронавируса в 85 регионах, в частности выявлено 2829 случаев (39,9%) без клинических проявлений, пишет РИА Новости.
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Почти 40 % зараженных коронавирусом в России не имеют симптомов: статистика на 30 апреля
Российский Диалог05:24
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Матч ТВ вчера в 16:45
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Технологии
Acer предложила пользоваться ноутбуками по подписке
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Lenta.ru вчера в 21:24
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Ростовский губернатор: режим ЧС – не «палочка-выручалочка»
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, который может быть введён в Ростовской области, не является «палочкой-выручалочкой», отметил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума
Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
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Хоккей
Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения
Российский нападающий Александр Овечкин получил статус лучшего левого нападающего в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с начала эры расширения (1967 год).
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Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
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В Подмосковье определили правила оформления цифровых пропусков в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, касающееся порядка оформления цифровых пропусков в период с 1 по 11 мая.
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