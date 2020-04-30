Согласно полученным сведениям, за минувшие сутки в России подтвердили 7099 случаев коронавируса в 85 регионах, в частности выявлено 2829 случаев (39,9%) без клинических проявлений, пишет РИА Новости.

В России за сутки выявлено 7099 новых случаев заражения коронавирусом

Кино Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн. 7

Общество Собянин рассказал о порядке продления пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая. 1K

Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 316

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 231

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничен Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. 1

Футбол Витсель уговаривает Феллайни спасти «Стандард» от банкротства Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель пытается уговорить своего бывшего одноклубника по «Стандарду» Маруана Феллайни спасти льежский клуб от банкротства, сообщает Nieuws Blad.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме. 15

Технологии Acer предложила пользоваться ноутбуками по подписке Оформив подписку, стоимость которой начинается от 990 рублей в месяц, можно получить в пользование ноутбуки Acer из линеек Aspire, Swift, Spin или ConceptD Компания Acer совместно с Forward Leasing запустила программу Acer Forward, которая позволяет использовать понравившийся ноутбук за небольшую плату в месяц с постепенным выкупом в собственность и опцией обмена на новую модель.

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 543

Общество Ростовский губернатор: режим ЧС – не «палочка-выручалочка» Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, который может быть введён в Ростовской области, не является «палочкой-выручалочкой», отметил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев. 2

Общество Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти. 15

Наука Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.

Хоккей Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения Российский нападающий Александр Овечкин получил статус лучшего левого нападающего в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с начала эры расширения (1967 год).

Здоровье Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.