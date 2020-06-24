Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России за сутки зарегистрировали 7113 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировали 7113 новых пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 25 июня, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни, погибли за сутки 92 пациента.
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В России за сутки выявили более 7 тысяч новых случаев коронавируса

Газета Кемерова03:35

В России за сутки выявили 7113 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:33

За сутки в России выявили 7113 новых случаев коронавируса

Life.ru03:52

В России за сутки подтверждено 7113 случаев коронавируса

RT на русском03:38

За сутки в России зафиксировано 7 113 случаев коронавируса

Московский Комсомолец03:34

В России выявили 7113 новых случаев коронавируса

Online47.ru03:33

В России зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 03:46
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

РИА Новости вчера в 16:39
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Шоу-бизнес

Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова покинула шоу

После ухода из шоу «Уральские пельмени» Михалкова начала участвовать в съёмках детского КВН.
News.ru вчера в 09:08
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Общество

Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве

В столице открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию.
Москва 24 01:15
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Общество

Путин сообщил о выплате еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Газета.Ru 23 июня в 13:04
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Происшествия

Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывшего главу Киргизии суд признал виновным и приговорил к 11 годам двум месяцам заключения с конфискацией имущества.
РБК 23 июня в 06:54
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
РИА Новости 02:56
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
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Общество

Вильфанд назвал регионы РФ с опасным уровнем солнечного излучения

Повышенный уровень солнечного излучения (УФ-индекс) будет наблюдаться на территории РФ, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика Сегодня вчера в 02:46
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Политика

NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для граждан России и США

Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 23 июня в 15:19
1,7K
Здоровье

В Благовещенске создают центр офтальмологии с оказанием бесплатной высокотехнологичной помощи

Как отметила и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, в центре будет оказываться вся офтальмологическая помощь.
Амур.инфо 03:18
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:04
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Происшествия

В Иркутской области подросток погиб при дорожных работах

Возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Российская газета 04:18
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Общество

В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию был вызван пиком нагрузки, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
РИА Новости 04:19
Экономика

На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета

По сравнению с 2020 годом федеральные трансферты ПФР в 2021-2023 годах увеличатся почти на 1 трлн рублей.
Российская газета 02:37
38
Общество

В Северной Осетии стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ

В Северной Осетии стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ.
ГТРК Алания 01:15
Здоровье

Медики рассказали, как не заразиться COVID-19 в отпуске

Невзирая на немного утихшую, но все же реальную опасность заразиться коронавирусом, многие россияне выбирают летом выездной отдых.
Канал 7+ 04:15
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
157
Здоровье

В Петербурге снят запрет на посещение поликлиник

Главный санитарный врач Наталия Башкетова разрешила реабилитацию, плановую госпитализацию и посещение поликлиник, в том числе диспансеризацию.
Санкт-Петербургские ведомости 02:45
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Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о долге России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически оценила заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России.
Москва 24 вчера в 02:16
2,8K
Здоровье

192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан 03:33
1,2K
Политика

Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня опроверг информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко уехал сразу после парада Победы на Красной площади.
Известия вчера в 18:47
1,2K
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Кино

Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

РБК 02:21
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Общество

Поврежденный пожаром «Лошарик» отремонтируют в 2021 году

Работы по восстановлению поврежденного при пожаре атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 перенесены на 2021 год.
Северпост 03:52
2
Экономика

Россиян предупредили о новой пенсионной реформе

В России может быть проведена новая пенсионная реформа.
AmurMedia.ru 01:30
Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Общество

Роструд напомнил россиянам о грядущей сокращенной рабочей неделе

В Роструде жителям России напомнили, что грядущая рабочая неделя будет сокращенной, поскольку 1 июля назначено основным днем голосования по поправкам к Конституции и объявлено нерабочим.
Газета.Ru 03:20
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Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В результате сделки интернет-корпорация выкупит у Сбербанка долю в «Маркете» за 42 млрд рублей, Сбербанк ⎼ долю «Яндекса» в «Деньгах» за 2,4 млрд рублей.
Радиочастотный спектр 02:35
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