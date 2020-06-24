За минувшие сутки в России зафиксировали 7113 новых пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 25 июня, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни, погибли за сутки 92 пациента.

В России за сутки зарегистрировали 7113 новых случаев коронавируса

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