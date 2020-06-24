Коронавирус
ИзвестияВ России за сутки зарегистрировали 7113 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 7113 новых пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 25 июня, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни, погибли за сутки 92 пациента.
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Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
РИА Новости вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова покинула шоу
После ухода из шоу «Уральские пельмени» Михалкова начала участвовать в съёмках детского КВН.
News.ru вчера в 09:08
Общество
Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве
В столице открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию.
Москва 24 01:15
Общество
Путин сообщил о выплате еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Газета.Ru 23 июня в 13:04
Происшествия
Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы
Бывшего главу Киргизии суд признал виновным и приговорил к 11 годам двум месяцам заключения с конфискацией имущества.
РБК 23 июня в 06:54
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
РИА Новости 02:56
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ с опасным уровнем солнечного излучения
Повышенный уровень солнечного излучения (УФ-индекс) будет наблюдаться на территории РФ, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика Сегодня вчера в 02:46
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для граждан России и США
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии, сообщило издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 23 июня в 15:19
Здоровье
В Благовещенске создают центр офтальмологии с оказанием бесплатной высокотехнологичной помощи
Как отметила и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, в центре будет оказываться вся офтальмологическая помощь.
Амур.инфо 03:18
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:04
Происшествия
В Иркутской области подросток погиб при дорожных работах
Возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Российская газета 04:18
Общество
В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования
Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию был вызван пиком нагрузки, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
РИА Новости 04:19
Экономика
На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета
По сравнению с 2020 годом федеральные трансферты ПФР в 2021-2023 годах увеличатся почти на 1 трлн рублей.
Российская газета 02:37
Общество
В Северной Осетии стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Северной Осетии стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ.
ГТРК Алания 01:15
Здоровье
Медики рассказали, как не заразиться COVID-19 в отпуске
Невзирая на немного утихшую, но все же реальную опасность заразиться коронавирусом, многие россияне выбирают летом выездной отдых.
Канал 7+ 04:15
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Здоровье
В Петербурге снят запрет на посещение поликлиник
Главный санитарный врач Наталия Башкетова разрешила реабилитацию, плановую госпитализацию и посещение поликлиник, в том числе диспансеризацию.
Санкт-Петербургские ведомости 02:45
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о долге России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически оценила заявление замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России.
Москва 24 вчера в 02:16
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:33
Политика
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня опроверг информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко уехал сразу после парада Победы на Красной площади.
Известия вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Поврежденный пожаром «Лошарик» отремонтируют в 2021 году
Работы по восстановлению поврежденного при пожаре атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 перенесены на 2021 год.
Северпост 03:52
Экономика
Россиян предупредили о новой пенсионной реформе
В России может быть проведена новая пенсионная реформа.
AmurMedia.ru 01:30
Общество
Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме
Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
Роструд напомнил россиянам о грядущей сокращенной рабочей неделе
В Роструде жителям России напомнили, что грядущая рабочая неделя будет сокращенной, поскольку 1 июля назначено основным днем голосования по поправкам к Конституции и объявлено нерабочим.
Газета.Ru 03:20
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В результате сделки интернет-корпорация выкупит у Сбербанка долю в «Маркете» за 42 млрд рублей, Сбербанк ⎼ долю «Яндекса» в «Деньгах» за 2,4 млрд рублей.
Радиочастотный спектр 02:35