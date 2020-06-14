Коронавирус
Деловое.ТВВ России за сутки выявлено 8246 вновь заболевших коронавирусом
За последние сутки в РФ подтверждено 8246 случаев заболевания коронавирусом, сообщает коммуникационный центр правительства России.
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Коронавирус в России: за сутки число новых заболевших COVID-19 составило 8835
Свободная Пресса14 июня в 03:50
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Авто
Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
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Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России
Знаменитый футбольный чиновник из Швейцарии Зепп Блаттер заявил, что был в восторге от уровня проведения чемпионата мира 2018 года.
ProstoProSport 01:54
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Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 14 июня в 07:26
Общество
В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 04:29
Происшествия
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
RT на русском 03:37
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Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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Шоу-бизнес
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Уже ни для кого не секрет, что исполнительница шансона Любовь Успенская сделала не одну пластическую операцию.
Uznayvse.ru 03:44
Происшествия
Расстрелявший московских полицейских таксист оказался пьяным
Lenta.ru вчера в 10:19
Экономика
Акции НМТП обновили исторический максимум на новостях о дивидендах
Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) обновили исторический максимум, подскочив в начале торгов более чем на 19% на новостях о дивидендах, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМ 03:23
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил, почему актер пил в день ДТП
ФАН вчера в 15:25
Кино
Уилл Смит сыграет беглого раба в фильме «Эмансипация»
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Игры
The Last of Us работает на РС почти так же хорошо, как на PS4 Pro благодаря эмулятору
Городской портал Новый Нижний 02:00
Общество
Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail новой генерации
Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
Автоновости дня вчера в 09:27
Общество
Парад Победы в Симферополе отменен
Интерфакс - Россия 04:38
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» перенесена на апрель 2021 года
ИА СИА-Пресс 00:50
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами
Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
REGNUM 05:08
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Общество
В Петербурге появится новая торговая сеть Green
Напомним, что массовое закрытие магазинов «Интерторга» (сети супермаркетов «Семья», «Идея» и Spar) началось в Петербурге и в СЗФО в конце прошлого года.
Peterburg2.ru 03:36
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20