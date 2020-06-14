Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России за сутки выявлено 8246 вновь заболевших коронавирусом

За последние сутки в РФ подтверждено 8246 случаев заболевания коронавирусом, сообщает коммуникационный центр правительства России.
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За сутки в России выявили 8,2 тыс. больных коронавирусом

РБК04:09

Коронавирус в России: за сутки число новых заболевших COVID-19 составило 8835

Свободная Пресса14 июня в 03:50

В России за сутки выявили 8 246 случаев COVID-19

Говорит Москвавчера в 03:54

За сутки в России выявили 8 835 новых больных коронавирусом

Expert.ru14 июня в 04:12

В России более 8,8 тысяч человек заболело коронавирусом за сутки

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В России за сутки выявлено 8248 заболевших коронавирусом

ТВ Центр03:41

Еще почти 9 тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

MOS.news13 июня в 04:10
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Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru вчера в 22:54
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Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото

Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
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Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России

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В Госдуму внесли проект о регулировании удаленной работы

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
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Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

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Уже ни для кого не секрет, что исполнительница шансона Любовь Успенская сделала не одну пластическую операцию.
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Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) обновили исторический максимум, подскочив в начале торгов более чем на 19% на новостях о дивидендах, следует из данных торгов Московской биржи.
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«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
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Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail новой генерации

Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
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Парад Победы в Симферополе отменен

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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
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В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

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Церемония вручения премии «Оскар» перенесена на апрель 2021 года

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Финансы

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
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В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами

Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
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Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
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Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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