За последние сутки в РФ подтверждено 8246 случаев заболевания коронавирусом, сообщает коммуникационный центр правительства России.

В России за сутки выявлено 8246 вновь заболевших коронавирусом

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