За все время с начала пандемии в России от коронавируса умерли 3 968 человек. Как отмечает портал стопкоронавирус.рф, число выздоровевших в третий раз превысило число заболевших за сутки за время эпидемии COVID-19. Так, за сутки из больниц выписали 11 079 человек, которые победили коронавирус.

В России за сутки выявили 8 338 заболевших коронавирусом

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