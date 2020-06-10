В России за сутки выявили 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего в стране зафиксировано 493 657 человек с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

В России за сутки выявлено 8404 случая коронавируса

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