За прошедшие сутки в России зафиксировано 8536 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 38,5% из них не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявлено 8536 новых случаев коронавируса

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