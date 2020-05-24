Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ России за сутки выявлено 8599 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил, что за последние сутки в стране выявлено 8599 новых случаев коронавируса. По официальной статистике, в стране 344 481 пациент с коронавирусом нового типа.
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В России выявлено более 8 тысяч новых случаев коронавируса

Bash.News04:13

В России за сутки выявили 8599 новых случая коронавируса

Rambler News Service03:53

Оперштаб: за минувшие сутки в России выявлено 8894 новых случая COVID-19

Политика Сегодня22 мая в 03:44

В России выявили 9 434 случая коронавируса за сутки

iReactorвчера в 04:08

В России зафиксировано 9434 новых случая коронавируса за сутки

NewInformвчера в 03:44

В России за сутки выявили 8894 новых случаев инфицирования коронавирусом

ИА Красная Весна22 мая в 03:50

В России выявили 8599 новых случаев коронавируса

ПолитРоссия05:38
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Общество

В Кузбассе выявили еще 12 случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 12 жителей Кузбасса, сообщи губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:48
31
Общество

Тишковец опроверг прогнозы об аномальной летней жаре в центре России

Ожидается, что перестройка на летнюю погоду произойдет уже 28–29 мая.
Вечерняя Москва 06:48
Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
221
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
1,9K
Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
88
Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
24
Общество

В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
8
Общество

В России выздоровели почти 100 тыс. человек с выявленным коронавирусом

Москва, 22 мая 2020, 12:13 — REGNUM Коронавирус нового типа выявлен в России у 8894 человек за сутки 21 мая.
REGNUM 22 мая в 05:13
5
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
5
Происшествия

В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти девушки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе города, сообщается на официальном сайте Смольного.
Российская газета 03:54
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Общество

На стройке в Крыму выявили очаг коронавируса

Очаг заражения Covid-19 выявлен в строительном городке в районе Симферополя, 24 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
ИА Красная Весна 04:38
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
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Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
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Игры

NetherRealm сейчас работает не только над Mortal Kombat и Injustice

Творческий руководитель студии NetherRealm Эд Бун на сессии вопросов и ответов летнего фестиваля Джеффа Кили заявил, что сейчас компания работает не только над Mortal Kombat и Injustice.
Игромания.ру 05:57
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru вчера в 14:14
4
Политика

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
9
Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
3
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Происшествия

Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги

В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
1
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Здоровье

Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли

"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
8
Экономика

Российские торговые центры выставили на продажу на Avito

На портале появились объявления о продаже крупного центра на Арбате в Москве. Его стоимость продавец оценил в 11,5 млрд рублей.
News.ru 22 мая в 10:54
10
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
4
Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Музыка

Клип группы Little Big установил новый рекорд на YouTube

На официальном сайте конкурса "Евровидение-2020" сообщается о том, что российская музыкальная группа Little Big установила новый рекорд.
Pravda.Ru 22 мая в 10:59
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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