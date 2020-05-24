Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил, что за последние сутки в стране выявлено 8599 новых случаев коронавируса. По официальной статистике, в стране 344 481 пациент с коронавирусом нового типа.

В России за сутки выявлено 8599 новых случаев коронавируса

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