В России за минувшие сутки зафиксировано 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 449 834. Таковы данные федерального оперативного штаба по состоянию на утро 5 июня.

В России за сутки выявлено 8726 случаев заражения коронавирусом

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