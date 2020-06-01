Коронавирус
ИзвестияЗа сутки в России выявлено 8863 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8863 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
Общество
В РФ за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах страны. За сутки умерли 182 человека, выздоровели более 11 тысяч.
REGNUM 03:49
Авто
Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision
Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.
Автостат вчера в 08:42
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском вчера в 14:33
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
По словам Мурашко, министерство ищет медицинскую технологию, которая позволит «управлять ситуацией», и при ее получении жизнь в стране вернется в привычное русло.
Lenta.ru 03:18
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Гаджеты
Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно
Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Киберспорт
Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России
Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
REGNUM 02:39
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Здоровье
Энгельсские медики записали видео с жалобой на отсутствие президентских выплат
Хотим вам сказать о том, что не получили президентских выплат за работу с ковидными больными.
Взгляд-инфо 01:40
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассказала, что пыталась надеть свой купальник из 90-х
Напомним, 52-летняя Андерсон снималась в 90-х в сериале "Спасатели Малибу", после этого актрису признали одним из секс-символов США.
Вестник вчера в 08:37
Здоровье
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 30 мая в 04:10
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском вчера в 08:37
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Происшествия
Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда
Около Хабаровска три медведя попали под поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство природных ресурсов края.
Российская газета 02:57
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Экономика
Самозанятым начнут в июне возвращать налоги
Самозанятым россиянам с июня 2020 года начнут возвращать налог на профессиональный доход, который они уплатили в прошлом году.
АБН вчера в 02:57
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Отдельно стоит отметить, что незадолго до родов Настасья тоже порадовала поклонников, опубликовав фотоснимок, на котором она позирует, еще будучи беременной, что тоже по достоинству было оценено подписчиками ее страницы и фанатами хоккеиста.
Bimru.ru 31 мая в 08:46
Общество
В Татарстане выявили 53 новых случая коронавируса
По данным на 2 июня в Татарстане выявлено 53 новых случая коронавируса: один завозной, а остальные контактные.
КП - Казань 03:49
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкой оружейной компании SIG Sauer, в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW), которая предполагает полную замену всего арсенала штурмовых винтовок и пулеметов на новые образцы, в армию Соединенных Штатов стало поступать стрелковое оружие нового поколения от немецкого компании.
Военное дело 00:08
Кино
Появились снимки бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
В интернете опубликовали снимки бэтмобиля, созданного для нового фильма о Бэтмене.
Дни24 01:11