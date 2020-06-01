За последние сутки в России выявлено 8863 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За сутки в России выявлено 8863 новых случаев коронавируса

Общество МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7. 113

Общество Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon. 1,1K

Авто Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.

Политика Трюдо выступил против участия России в саммите G7 Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. 341

Энергетика У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.

Политика Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками. 6

Киберспорт Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.

Здоровье Энгельсские медики записали видео с жалобой на отсутствие президентских выплат Хотим вам сказать о том, что не получили президентских выплат за работу с ковидными больными.

Армия и оружие В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 11

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 416

Экономика Самозанятым начнут в июне возвращать налоги Самозанятым россиянам с июня 2020 года начнут возвращать налог на профессиональный доход, который они уплатили в прошлом году.

Шоу-бизнес Настасья Шубская показала фото сразу после родов Отдельно стоит отметить, что незадолго до родов Настасья тоже порадовала поклонников, опубликовав фотоснимок, на котором она позирует, еще будучи беременной, что тоже по достоинству было оценено подписчиками ее страницы и фанатами хоккеиста. 12

Общество В Татарстане выявили 53 новых случая коронавируса По данным на 2 июня в Татарстане выявлено 53 новых случая коронавируса: один завозной, а остальные контактные. 15