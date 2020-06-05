Коронавирус
Афиша DailyВ России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области и Петербурге.
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В России за сутки коронавирус выявили у 8 831 человека
Общественное телевидение России04 июня в 03:40
В России за сутки снова выявили почти 9 тысяч случаев коронавируса
Новый Калининград.Ru04 июня в 03:38
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Происшествия
Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку
Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.
Взгляд.ру 05:54
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Общество
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства.
Lenta.ru 05:51
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия 05 июня в 09:50
Общество
В России заявили о создании винтовки с дальностью стрельбы до 7 км
В России создается снайперская винтовка, обладающая предельной дальностью стрельбы в 7 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает «РИА Новости».
РБК 05 июня в 03:26
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Наука
Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д»
В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.
Дни24 вчера в 12:06
Политика
Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
Piter.tv 04:41
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru вчера в 06:40
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
Технологии
Оценена важность установки антивируса на смартфон
IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский посоветовал установить антивирус на смартфоны с операционной системой (ОС) Android.
МедиаПоток 04:38
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы
В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
Здоровье
Коронавирусом заразился еще 321 нижегородец
Еще 321 житель Нижегородской области заразился коронавирусом. Общее число случаев заболевания по данным на 6 июня составило 11 820 человек.
В Городе N вчера в 03:36
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
Общество
Телеканал Russia Today подал в суд на Znak.com и Алексея Навального
В качестве ответчиков телеканал потребовал привлечь уральское издание Znak.com, оппозиционера Алексея Навального и его соратницу Любовь Соболь.
Европейско-Азиатские новости 04:53
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек
На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости вчера в 13:59
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Здоровье
Диетолог рассказала о самом опасном супе
Известия 05 июня в 01:04
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста
Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста до десяти суток.
Интерфакс 04:44
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25