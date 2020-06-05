В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области и Петербурге.

В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса

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