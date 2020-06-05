Коронавирус
КоммерсантъВ России за сутки выявлено 8984 заразившихся коронавирусом, всего — 467 673
За последние сутки в России зарегистрированы 8984 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Накануне суточный прирост составил 8855. Общее число заразившихся составило 467 673.
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В Петербурге открылись храмы, Трамп снимает ограничения: главное о коронавирусе на 5 июня
Нева Спорт05 июня в 16:41
В России за сутки коронавирус выявили у 8 831 человека
Общественное телевидение России04 июня в 03:40
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Политика
Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии
Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты.
RT на русском 10:02
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio
По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
Гаджеты
Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3
Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости 05:11
Футбол
Названа продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес
Кристина Асмус предстала перед поклонниками без макияжа
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала новый снимок на официальной странице в социальной сети Іпsтадrамселфи в халате, без макияжа и с банным полотенцем на голове.
NewInform 09:24
Футбол
Динамо (Киев) — Александрия 2:1 (Перерыв)
В 25-м туре Украинской Премьер-лиги 7 июня «Динамо» в Киеве примет «Александрию».
Все про Спорт ру вчера в 04:45
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с подготовкой его группы к новому сезону.
Metaratings вчера в 08:54
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Кино
Baobab покажет фильм в VR про Бабу-Ягу
Актуальные Новости 10:21
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Шоу-бизнес
Бари Алибасов исчез накануне своего дня рождения
Слово и Дело 02:23
Гаджеты
Самый необычный смартфон в мире на Indiegogo оценен в $500
На Indiegogo представили очень необычный в наше время смартфон с премиальным дизайном и невысокой ценой – 500 долларов.
Astera 06:54
Общество
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 05 июня в 07:19
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
В последнее время Плющенко и Рудковская стараются радовать поклонников необычными и забавными танцами в Instagram и сюжетами для видео.
iReactor 06:10
Политика
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Российская газета 10:35
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
Кино
Михаил Кокшенов умер от коронавируса
На 84-м году скончался народный артист России Михаил Кокшенов. Он ушёл из жизни в ночь на 5 июня.
Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
Общество
В Нью-Йорке отменен комендантский час
Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
Космос
Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом
Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо 05 июня в 09:48