За последние сутки в России зарегистрированы 8984 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Накануне суточный прирост составил 8855. Общее число заразившихся составило 467 673.

В России за сутки выявлено 8984 заразившихся коронавирусом, всего — 467 673

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