Здоровье
ГЛАС.RUВ России за сутки выявлено 9263 новых случая заражения коронавирусом
Ранее ГЛАС писал о том, что во Франции после того, как были открыты школы, были выявлены несколько десятков новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что те учебные учреждения, где выявили больных, будут немедленно закрыты.
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Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Общество
Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник
В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.
Lenta.ru 04:43
Здоровье
В России более 9 тысяч медиков заразились коронавирусом за месяц
За последний месяц коронавирусом в России заразились свыше 9 тысяч медиков, более 70 умерли.
Русская Планета 05:44
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Армия и оружие
МРК «Одинцово» вышел в Балтийское море на ходовые испытания
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Одинцово», построенный на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, вышел в море на заводские ходовые испытания, сообщили в пресс-службе флота.
Взгляд.ру вчера в 06:45
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Происшествия
В Якутии найдены тела двух охотников с простреленными головами
В Якутии на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей найдены тела двух мужчин 57 и 40 лет.
Znak.com 01:56
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации для отдыхающих в санаториях
Новые рекомендации по организации санитарно-курортной деятельности в условиях рисков заражения коронавирусом утвердил Роспотребнадзор 20 мая, передает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 13:48
Футбол
Кузяев хочет остаться в «Зените»
Сообщается, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев хочет остаться в петербургском клубе.
Soccer.ru 03:05
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 18 мая в 06:48
Общество
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня
Режим карантина, введенного из-за коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 6 июня.
Газета.Ru 06:20
Происшествия
В Екатеринбурге выявили коронавирус у медиков больницы № 6
В управлении уточнили, что о вспышке коронавируса говорить не приходится — вирус выявили у небольшого количества медиков.
REGNUM 05:52
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Футбол
«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК "Химки" не будет участвовать в розыгрыше РПЛ в сезоне-2020 / 21, если до конца мая не будут найдены инвесторы.
Soccer.ru 03:01
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Экономика
АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
Банкротства и пандемия: памятка для арбитражных управляющих В начале марта АСВ потребовало привлечь контролирующих лиц "Анкор Банка", в числе которых и Коркунов, к субсидиарной ответственности на общую сумму более 5,94 млрд руб. Соответствующее заявление конкурсный управляющий подал в АС Татарстана.
Право.ру вчера в 14:46
Авто
В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 05:19
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Рособоронэкспорт начал работу по продвижению на мировой рынок мобильной трехкоординатной РЛС 59Н6-ТЕ "Противник".
Российская газета 04:29
Футбол
Уткин назвал «параноидальной» реакцию на коронавирус у Сулейманова
Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о перенесенном заражении коронавирусом нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
Metaratings 03:50
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06