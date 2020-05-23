За прошедший день еще у 9434 пациентов обнаружили коронавирусную инфекцию, что превышает результаты за предыдущие сутки, когда было выявлено 8894 больных. На данный момент с самого начала пандемии в России заразилось уже 335 882 человека.

За сутки в России обнаружено 9434 заражения коронавирусом

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