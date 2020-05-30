Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса
В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число выявленных за время пандемии случаев инфицирования увеличилось до 414 878.
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Статистика по коронавирусу в России: за последние сутки выявлено 8572 случая
Общественная служба новостей29 мая в 03:38
За последние сутки в России зафиксировали почти 9000 новых случаев COVID-19
Online47.ru30 мая в 03:53
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией, заявила Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы.
Daily Storm вчера в 22:02
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» поспорят за хавбека «Кайсериспора»
25-летний игрок сборной Ганы заинтересовал «Спартак» и «Локомотив».
Bookmaker-ratings.ru 04:06
Происшествия
Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии
Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
Общество
Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок
Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Татар-информ 30 мая в 07:56
Общество
В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9 035 новых случаев коронавируса: в последние дни этот показатель превышает отметку в 9 тыс. человек, хотя ранее держался ниже.
Газета.Ru 05:28
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Здоровье
Игорь Артамонов вручил детской больнице сертификат на 16 млн
В Липецке сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил главному врачу областной детской больницы Сергею Голобурдину и главному детскому хирургу области Сергею Раковскому сертификат в 16 миллионов рублей.
ГТРК Липецк 05:45
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 30 мая в 16:22
Религия
Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ
Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ.
RT на русском 06:28
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Политика
Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Мишустин представит план восстановления экономики Путину 2 июня
Премьер-министр Михаил Мишустин представит общенациональный план по восстановлению экономики, занятости и доходов населения после пандемии коронавируса COVID-19 президенту России Владимиру Путину 2 июня, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:38
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
В Волгоградской области планируют возобновление работы детских садов
Заявки на получение дополнительной помощи от государства с 1 июня в размере 10 тысяч рублей оформили родители более 300 тысяч юных жителей Волгоградской области.
ГТРК Волгоград-ТРВ 05:30
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Политика
Рогозин ответил на шутку Илона Маска о «летающем батуте»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Rusvesna.su вчера в 11:25
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36