Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса

В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число выявленных за время пандемии случаев инфицирования увеличилось до 414 878.
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В России за сутки выявлено 9 035 случаев коронавируса

Газета.Ru03:42

Статистика по коронавирусу в России: за последние сутки выявлено 8572 случая

Общественная служба новостей29 мая в 03:38

В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса

RT на русском03:38

В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса

ФАНвчера в 03:57

За последние сутки в России зафиксировали почти 9000 новых случаев COVID-19

Online47.ru30 мая в 03:53

В России за сутки выявили 8 572 новых случая заражения COVID-19

Аргументы недели29 мая в 03:41

В России за сутки выявили 9 035 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:40
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Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией, заявила Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы.
Daily Storm вчера в 22:02
1,6K
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» поспорят за хавбека «Кайсериспора»

25-летний игрок сборной Ганы заинтересовал «Спартак» и «Локомотив».
Bookmaker-ratings.ru 04:06
Происшествия

Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии

Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
9
Авто

На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок

Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Татар-информ 30 мая в 07:56
9,8K
Общество

В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9 035 новых случаев коронавируса: в последние дни этот показатель превышает отметку в 9 тыс. человек, хотя ранее держался ниже.
Газета.Ru 05:28
15
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
9
Здоровье

Игорь Артамонов вручил детской больнице сертификат на 16 млн

В Липецке сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил главному врачу областной детской больницы Сергею Голобурдину и главному детскому хирургу области Сергею Раковскому сертификат в 16 миллионов рублей.
ГТРК Липецк 05:45
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 30 мая в 16:22
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Религия

Умер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ

Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ.
RT на русском 06:28
71
Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
7
Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
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Политика

Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
1,2K
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Политика

Мишустин представит план восстановления экономики Путину 2 июня

Премьер-министр Михаил Мишустин представит общенациональный план по восстановлению экономики, занятости и доходов населения после пандемии коронавируса COVID-19 президенту России Владимиру Путину 2 июня, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:38
407
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
590
Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
2
Здоровье

Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
30
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
3,3K
Музыка

Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
8
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
374
Общество

В Волгоградской области планируют возобновление работы детских садов

Заявки на получение дополнительной помощи от государства с 1 июня в размере 10 тысяч рублей оформили родители более 300 тысяч юных жителей Волгоградской области.
ГТРК Волгоград-ТРВ 05:30
23
Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
234
Политика

Рогозин ответил на шутку Илона Маска о «летающем батуте»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Rusvesna.su вчера в 11:25
4
Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
67
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
11
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
124
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
66
Общество

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
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