В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число выявленных за время пандемии случаев инфицирования увеличилось до 414 878.

В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса

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