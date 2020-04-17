Коронавирус
ЗакC.РуЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек
Вылечившимися за последний день признаны 286 человек, всего за время эпидемии поправились 2590 человек. К вечеру 16 апреля в России не осталось регионов без подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
В России зарегистрированы еще 4069 заболевших COVID-19, сообщил представитель информцентра о коронавирусе Александр Мясников. Общее число заразившихся в стране достигло 32 тыс. 007 человек.Интерфакс04:14
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В Республике Алтай выявили первый случай заболевания коронавирусом, сообщили в региональном штабе региона.
Readovka.ru вчера в 11:12
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У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты медикам и бизнесу
Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
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Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК вчера в 00:49
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Наша версия вчера в 13:08
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В Воронежской области коронавирусом заразился 10-месячный ребенок
В Воронежской области диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился еще у 19 человек.
РИА Воронеж 04:36
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
23 человека в Ярославской области заболели коронавирусом за сутки
23 человека в Ярославской области заболели коронавирусом за сутки.
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Gazeta.SPb вчера в 18:01
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
По факту беспорядков СК завел два новых уголовных дела: по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
РБК 04:23
Происшествия
В Москве задержали гулявшего в форме полицейского активиста Верзилова
Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме (Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Ольга Курачева) выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Известия 04:30
Здоровье
Два случая заражения коронавирусом выявлены в Тынде
Всего к 17 апреля сделано 5 625 тестов на коронавирус, на изоляции по месту жительства находится 187 человек.
Амурская правда 01:57
Технологии
Sony ограничит производство PlayStation 5 из-за высокой стоимости
Компания Sony в первый год релиза PlayStation 5 снизит объемы производства игровых консолей.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи
В России общее число зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи.
Lenta.ru 03:47
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
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Малышева рассказала о связи лишнего веса и коронавируса
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о связи лишнего веса и коронавируса. Она сделала это во время прямого эфира в своём Instagram.
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ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Госдума упростила получение российского гражданства
Госдума приняла закон, упрощающий получение российского гражданства.
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Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 17 апреля
Утром в пятницу, 17 апреля, опубликованы новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Калужской области.
Калужский перекресток 03:39
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы
Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
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Экономика
В Москве обвалились продажи жилья
В годовой динамике число сделок обвалилось на 12 процентов, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».
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В Прикамье выявлено 12 новых случаев коронавируса
На сегодня, 17 апреля, в Пермском крае зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции.
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