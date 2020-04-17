В России зарегистрированы еще 4069 заболевших COVID-19, сообщил представитель информцентра о коронавирусе Александр Мясников. Общее число заразившихся в стране достигло 32 тыс. 007 человек.

с чего всё началось

Вылечившимися за последний день признаны 286 человек, всего за время эпидемии поправились 2590 человек. К вечеру 16 апреля в России не осталось регионов без подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек

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