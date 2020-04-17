Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в эфире «Россия 24» представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.
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Число заразившихся COVID-19 в России за сутки впервые превысило 4 тыс

РБК04:47

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тыс

ТАСС04:07

В России зафиксировали еще более четырех тысяч случаев заражения СOVID-19. Число заболевших превысило 32 тысячи человек

Новая газета04:11

Коронавирус в России и мире: главные новости о распространении COVID-19 к 17 апреля

RT на русском05:09

В России подтвердили 4069 новых случаев коронавируса

Взгляд.ру04:27

В России за сутки выявлено 4069 новых случаев заражения коронавирусом

Интерфакс04:00

4069 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в России за сутки

Эхо Москвы03:48
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
349
Шоу-бизнес

Снявшейся в крошечном бикини модели посоветовали ходить голой

Lenta.ru 00:17
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Калининградской области превысило 100

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104.
Новый Калининград.Ru 04:20
3
Общество

Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе

Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Взгляд.ру 07:12
12
Экономика

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
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Армия и оружие

В ДНР ветеранам ВОВ выплатят по 75 тысяч рублей

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплату в размере 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто и вдовы военных, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией.
Свободная Пресса 05:12
Общество

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
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Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
187
Шоу-бизнес

Адвокат рассказала о жилищных проблемах Лидии Федосеевой-Шукшиной

Сама Лидия Федосеева-Шукшина в квартире только зарегистрирована, поэтому риск жилищных проблем не исключен.
Lenta.ru 05:46
2
Культура

Скончалась актриса Евгения Уралова

Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура 07:38
2
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
16
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные

В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
366
Общество

Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
206
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
1,2K
Общество

«Аэрофлот» отменил продажу билетов на международные рейсы до 1 августа

Продажа билетов на международные рейсы «Аэрофлота» остановлена до 1 августа, сообщает «Москва 24».
Euromag.ru 04:54
178
Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс вчера в 13:51
2K
Политика

Лукашенко рассказал о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом

Piter.tv 04:33
10
Общество

Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса

Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
286
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
2,3K
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Авто

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на коммерческие авто

Минпромторг России предложил увеличить ставки транспортного налога в отношении коммерческих автомобилей, чьи двигатели соответствуют экологическому классу «Евро-3» и ниже.
Автоновости дня 05:55
38
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
181
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлен до 30 апреля.
Российская газета 03:29
51
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
3K
Общество

В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета

Первым регионом, где режим самоизоляции решено продлить до конца мая, стала Башкирия.
The Penza Post вчера в 09:33
1,8K
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
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Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
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