Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в эфире «Россия 24» представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки
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