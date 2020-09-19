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Интерфакс
Интерфакс

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 6 065 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это самый высокий показатель с конца июля. Накануне в России было выявлено 5 905 случаев, до этого - 5792, 16 сентября - 5670 случаев.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбург Онлайн

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04
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Дождь

В России впервые за два месяца выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19

Дождь03:34
ТАСС

В РФ впервые за два месяца число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 6 тыс

ТАСС03:54
Коммерсантъ

В России впервые с июля выявлено шесть тысяч заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:36
Комсомольская правда

В России за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев коронавируса

Комсомольская правда03:35
РИА Новости

В России впервые с июля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом

РИА Новости03:54
Интерфакс

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

Интерфакс03:31
РБК

В Москве за сутки выявили 825 новых случаев коронавируса

РБК04:07

Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение

Задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области Виталию Молчанову предъявлено обвинение по трем статьям, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение
РИА Новости05:20

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное времявчера в 01:19

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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