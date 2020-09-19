Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.

с чего всё началось

За последние сутки в России зарегистрировано 6 065 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это самый высокий показатель с конца июля. Накануне в России было выявлено 5 905 случаев, до этого - 5792, 16 сентября - 5670 случаев.

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

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