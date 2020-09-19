Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 6 065 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это самый высокий показатель с конца июля. Накануне в России было выявлено 5 905 случаев, до этого - 5792, 16 сентября - 5670 случаев.
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с чего всё началось

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04

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В РФ впервые за два месяца число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 6 тыс

ТАСС07:05

В России за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев коронавируса

Комсомольская правда03:35

В России впервые с июля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом

РИА Новости03:54

В России впервые с июля выявлено шесть тысяч заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:36

В России впервые с середины июля COVID-19 заразились более 6 тыс. человек

РБК04:11

В России впервые за два месяца выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19

Дождь03:34

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

Интерфакс03:31
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Происшествия

В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за хулиганство

В Санкт-Петербурге задержали бывшего сотрудника МВД Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик», за нападение на полицейского, сообщает «Фонтанка».
РБК 18:35
7
Общество

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Коммерсантъ 17:01
336
Армия и оружие

Обнародовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

В ходе учебных маневров артиллерийская установка AGS (Advanced Gun System) калибра 155 мм, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, вышла на перехват цели - BQM-167 Skeeter, которая играла роль российской крылатой ракеты.
Вечерний курьер 15:44
156
Транспорт

Дептранс Москвы и «Яндекс» протестируют первый беспилотный трамвай

Правительство Москвы совместно с «Яндексом» протестируют первый беспилотный трамвай, сообщил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Ведомости 10:22
87
Происшествия

Водителя, насмерть сбившего ребенка в Анивском районе, задержали

По факту ДТП, которое произошло вечером 19 сентября в Анивском районе на автодороге между Троицким и Новотроицким, возбуждено уголовное дело.
АСТВ 20:41
Армия и оружие

Активность самолетов-разведчиков у Крыма возросла за год на 61%

Газета.Ru вчера в 09:29
1
Политика

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM 00:44
437
Общество

Навальный сообщил о ходе восстановления после отравления

РБК 05:28
2,3K
Музыка

Организаторы «Евровидения» дали четыре варианта конкурса в 2021 году

Среди предложенных вариантов проведения «Евровидения-2021» есть варианты с присутствием на концертах зрителей.
RuNews24.ru вчера в 23:51
21
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и упустил победу в РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре Премьер-лиги.
FlashNord 11:59
5
Общество

Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

Отмечается, что теперь судно "Максим Горький" будет крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
Газета.Ru вчера в 03:08
281
Политика

В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе Минск расценивает как «наглое вмешательство» в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
РБК 09:08
89
Шоу-бизнес

Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно

Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
Известия 14:16
48
Музыка

Российские музыканты запишут альбом с песнями на стихи Мандельштама

Несколько российских музыкантов запишут трибьют-альбом с песнями на стихи расстрелянного поэта Осипа Мандельштама.
News.ru 17 сентября в 05:37
1
Общество

Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов 19 сентября рассказал о странности российского сценария распространения коронавирусной инфекции.
Известия 11:20
224
Политика

Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса

Глава делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 13:20
81
Гаджеты

Появились первые тесты GeForce RTX 3090 в 3DMark: в среднем на 50 % быстрее GeForce RTX 2080 Ti

3DNews вчера в 15:57
4
Политика

Депутат ЕП от Финляндии заявил о несогласии с резолюцией по Навальному

Мнение Финляндии не совпадает с резолюцией Европарламента (ЕП) по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального, заявил финский депутат ЕП Ээро Хейнялуома, пишет 19 сентября газета Ilta-Sanomat.
ИА Красная Весна 15:37
4
Экономика

В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году

Подчеркивается, что увеличение призвано компенсировать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 17 сентября в 03:52
72
Общество

В телеграм-канале белорусской оппозиции опубликовали данные более 1 тыс. силовиков

В телеграм-канале белорусской оппозиции Nexta опубликовали личные данные более 1 тыс. сотрудников милиции республики.
БИЗНЕС Online 15:56
69
Происшествия

На моряков Балтфлота завели дело из-за святой воды

В отношении двух моряков Балтийского флота возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих.
В курсе.ру вчера в 07:04
1,3K
Футбол

Президент «Барселоны» заявил, что не собирается конфликтовать с Месси

Аргументы и Факты 18:08
Политика

Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний раскритиковал позицию официального Киева по ситуации в Белоруссии.
РИА Новости 18:32
1
Общество

В Минздраве не прогнозируют второй волны коронавируса в России

В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Российская газета 07:22
1K
Наука

Ученые смогут оценить потепление океана по звуку землетрясений

Идея определения тепла океана с помощью звука возникла в еще 1979 году, когда океанографы Карл Вунш и Вальтер Мунк предложили использовать серию акустических излучателей морского базирования и наземных приемников для измерения скорости звуковых волн и расчета температуры на основе полученных результатов.
ИА Красная Весна 13:19
Политика

Трамп назвал кандидатов на должность судьи Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп назвал наиболее вероятных кандидатов на должность судьи американского Верховного суда.
News.ru 19:50
Происшествия

В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку

Четырнадцать тел были извлечены из автобуса, который потерпел крушение и упал в реку в штате Эбоньи на юго-востоке Нигерии, еще один человек умер в больнице, сообщает местная газета Nation.
РИА Новости 18:21
Происшествия

В США два человека погибли при стрельбе в штате Нью-Йорк

13 сентября стрельба произошла в торговом центре в городе Мишуока в штате Индиана, один человек погиб.
РБК 04:52
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Экономика

Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина

Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования компании "ВСМПО-Ависма", которая хотела арестовать имущество своего бывшего гендиректора Михаила Воеводина по иску о взыскании 4,07 млрд руб. По версии корпорации, он занижал стоимость продукции для перераспределения доходов в пользу группы Interlink.
Коммерсантъ 06:51
1
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием

Шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как начался день рождения его детей-близнецов от певицы Аллы Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 10:12
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