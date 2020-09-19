Коронавирус
ИнтерфаксВ России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 6 065 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это самый высокий показатель с конца июля. Накануне в России было выявлено 5 905 случаев, до этого - 5792, 16 сентября - 5670 случаев.
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с чего всё началось
Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04
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Происшествия
В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за хулиганство
В Санкт-Петербурге задержали бывшего сотрудника МВД Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик», за нападение на полицейского, сообщает «Фонтанка».
РБК 18:35
Армия и оружие
Обнародовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
В ходе учебных маневров артиллерийская установка AGS (Advanced Gun System) калибра 155 мм, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, вышла на перехват цели - BQM-167 Skeeter, которая играла роль российской крылатой ракеты.
Вечерний курьер 15:44
Транспорт
Дептранс Москвы и «Яндекс» протестируют первый беспилотный трамвай
Правительство Москвы совместно с «Яндексом» протестируют первый беспилотный трамвай, сообщил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Ведомости 10:22
Происшествия
Водителя, насмерть сбившего ребенка в Анивском районе, задержали
По факту ДТП, которое произошло вечером 19 сентября в Анивском районе на автодороге между Троицким и Новотроицким, возбуждено уголовное дело.
АСТВ 20:41
Армия и оружие
Активность самолетов-разведчиков у Крыма возросла за год на 61%
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика
В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2
Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM 00:44
Музыка
Организаторы «Евровидения» дали четыре варианта конкурса в 2021 году
Среди предложенных вариантов проведения «Евровидения-2021» есть варианты с присутствием на концертах зрителей.
RuNews24.ru вчера в 23:51
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и упустил победу в РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре Премьер-лиги.
FlashNord 11:59
Общество
Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
Отмечается, что теперь судно "Максим Горький" будет крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
Газета.Ru вчера в 03:08
Политика
В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС
Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе Минск расценивает как «наглое вмешательство» в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
РБК 09:08
Шоу-бизнес
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
Известия 14:16
Музыка
Российские музыканты запишут альбом с песнями на стихи Мандельштама
Несколько российских музыкантов запишут трибьют-альбом с песнями на стихи расстрелянного поэта Осипа Мандельштама.
News.ru 17 сентября в 05:37
Общество
Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России
Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов 19 сентября рассказал о странности российского сценария распространения коронавирусной инфекции.
Известия 11:20
Политика
Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса
Глава делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 13:20
Гаджеты
Появились первые тесты GeForce RTX 3090 в 3DMark: в среднем на 50 % быстрее GeForce RTX 2080 Ti
3DNews вчера в 15:57
Политика
Депутат ЕП от Финляндии заявил о несогласии с резолюцией по Навальному
Мнение Финляндии не совпадает с резолюцией Европарламента (ЕП) по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального, заявил финский депутат ЕП Ээро Хейнялуома, пишет 19 сентября газета Ilta-Sanomat.
ИА Красная Весна 15:37
Экономика
В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году
Подчеркивается, что увеличение призвано компенсировать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 17 сентября в 03:52
Общество
В телеграм-канале белорусской оппозиции опубликовали данные более 1 тыс. силовиков
В телеграм-канале белорусской оппозиции Nexta опубликовали личные данные более 1 тыс. сотрудников милиции республики.
БИЗНЕС Online 15:56
Происшествия
На моряков Балтфлота завели дело из-за святой воды
В отношении двух моряков Балтийского флота возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих.
В курсе.ру вчера в 07:04
Футбол
Президент «Барселоны» заявил, что не собирается конфликтовать с Месси
Аргументы и Факты 18:08
Политика
Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний раскритиковал позицию официального Киева по ситуации в Белоруссии.
РИА Новости 18:32
Общество
В Минздраве не прогнозируют второй волны коронавируса в России
В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Российская газета 07:22
Наука
Ученые смогут оценить потепление океана по звуку землетрясений
Идея определения тепла океана с помощью звука возникла в еще 1979 году, когда океанографы Карл Вунш и Вальтер Мунк предложили использовать серию акустических излучателей морского базирования и наземных приемников для измерения скорости звуковых волн и расчета температуры на основе полученных результатов.
ИА Красная Весна 13:19
Политика
Трамп назвал кандидатов на должность судьи Верховного суда США
Президент США Дональд Трамп назвал наиболее вероятных кандидатов на должность судьи американского Верховного суда.
News.ru 19:50
Происшествия
В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
Четырнадцать тел были извлечены из автобуса, который потерпел крушение и упал в реку в штате Эбоньи на юго-востоке Нигерии, еще один человек умер в больнице, сообщает местная газета Nation.
РИА Новости 18:21
Происшествия
В США два человека погибли при стрельбе в штате Нью-Йорк
13 сентября стрельба произошла в торговом центре в городе Мишуока в штате Индиана, один человек погиб.
РБК 04:52
Экономика
Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина
Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования компании "ВСМПО-Ависма", которая хотела арестовать имущество своего бывшего гендиректора Михаила Воеводина по иску о взыскании 4,07 млрд руб. По версии корпорации, он занижал стоимость продукции для перераспределения доходов в пользу группы Interlink.
Коммерсантъ 06:51
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием
Шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как начался день рождения его детей-близнецов от певицы Аллы Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 10:12