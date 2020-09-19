Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Интерфакс
Интерфакс

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 6 065 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это самый высокий показатель с конца июля. Накануне в России было выявлено 5 905 случаев, до этого - 5792, 16 сентября - 5670 случаев.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбург Онлайн

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В России впервые с июля выявлено шесть тысяч заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ03:36
ТАСС

В РФ впервые за два месяца число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 6 тыс

ТАСС07:05
RT на русском

В Польше прирост случаев COVID-19 за сутки впервые превысил тысячу

RT на русском05:29
РИА Новости

В России впервые с июля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом

РИА Новости03:54
Дождь

«Это очень похоже на „Арбидол“». Новый российский препарат от COVID-19 будет стоить 12 тысяч. Можно ли ему верить и как себя обезопасить в случае второй волны?

Дождь15:32
Комсомольская правда

В России за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев коронавируса

Комсомольская правда03:35
Интерфакс

В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

Интерфакс03:31

Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
RT на русском11:09

Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США

Иногда в качестве надежного места "парковки капиталов" работали и швейцарские банки, но тот же Минфин США и американские дипломаты сделали все для того, чтобы эту тихую гавань мирового финансового мира буквально сжечь, оставив фешенебельные, но руины на месте былого величия, которое кануло в лету вместе с понятием "банковская тайна".
РИА Новости01:00
8

Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
17

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
2,2K