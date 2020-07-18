Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки число выявленных случаев заражения увеличилось на 6234, отмечает оперштаб. Из этих случаев 1522 зафиксированы у людей не было клинических проявлений болезни. От последствий заражения коронавирусом за сутки скончались 124 пациента.
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Медики за сутки выявили 238 новых случаев коронавируса в Петербурге

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В России за сутки выявили 6234 новых факта заражения COVID-19

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В России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса

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Автоспорт

«Я как будто часть эксперимента». Механики находятся на грани бойкота из-за двойных стандартов в «Формуле-1»

Один из механиков анонимно рассказал СМИ, что часть персонала команд близка к тому, чтобы покинуть свои рабочие места.
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Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Фигурное катание

Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Футбол

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
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Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru вчера в 12:29
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Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
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Футбол

Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»

На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
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Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
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Авто

АвтоВАЗ повысил цену внедорожника Chevrolet Niva в РФ

«АвтоВАЗ» поднял цены на все комплектации LADA Niva на 9 тыс. рублей или на 1,1-1,3% от прежнего прайса.
Автоновости дня 02:40
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Армия и оружие

Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию

Актуальные Новости вчера в 02:59
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Экономика

Ростуризм предложил возмещать россиянам часть затрат на туры по России

Ростуризм предложил ввести в России социальные чеки для туристов.
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Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Vprognoze.ru вчера в 03:42
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Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings вчера в 04:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
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Авто

Range Rover и Range Rover Sport оснастят новым дизельным двигателем

Лондон, 16 июля 2020, 14:30 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover добавил в линейку двигателей Range Rover и Range Rover Sport новый дизельный мотор объёмом три литра с мягким гибридом.
REGNUM 16 июля в 07:30
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Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
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Армия и оружие

Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В средствах массовой информации было опубликовано интервью с главой киевского центра глобалистики Михаилом Гончаром, который рассказал о том, как будут действовать украинские войска в случае войны с потенциальным противником.
ГЛАС.RU 03:55
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Общество

В России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом

В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 03:51
Армия и оружие

Военные США преследовали российские броневики в Сирии

Lenta.ru 16 июля в 08:08
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Наука

Из Калининграда в Балтийское море вышел «Плавучий университет»

Клопс 04:31
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Технологии

Похожего на Дарта Вейдера подводного таракана нашли в Индийском океане

Глубоководный таракан с множеством лапок был обнаружен на дне Индийского океана.
NewInform 02:59
Футбол

Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет

iReactor вчера в 09:13
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