За последние сутки число выявленных случаев заражения увеличилось на 6234, отмечает оперштаб. Из этих случаев 1522 зафиксированы у людей не было клинических проявлений болезни. От последствий заражения коронавирусом за сутки скончались 124 пациента.

В России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса

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