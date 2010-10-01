За последние сутки число выявленных случаев заражения увеличилось на 6234, отмечает оперштаб. Из этих случаев 1522 зафиксированы у людей не было клинических проявлений болезни. От последствий заражения коронавирусом за сутки скончались 124 пациента.

В России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса

Общество Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 226

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Политика Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно. 154

Политика МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время. 17

Игры Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом. 20

Наука Ученые разработали метод по выявлению преддиабета Ученые смогли выявить, чем микрофлора кишечника у людей с преддиабетом отличается от здоровой.

Общество Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса. 12

Шоу-бизнес Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына Как оказалось, в семье Лазаревой двойной праздник. У старшего сына юбилей, а еще они с мужем отмечают годовщину. 8

Экономика Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 371

Экономика В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк. 8

Общество Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов. 16

Политика Польша отменила сроки исковой давности для преступлений коммунистов До вступления в силу закона срок исковой давности для преступлений, совершенных деятелями компартии, составлял 40 лет, если речь идет об убийстве, военном преступлении или преступлении против человечности, а также 30 лет, если речь идет о другом коммунистическом преступлении. 13

Армия и оружие В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию. 1

Общество Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара». 18