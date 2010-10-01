Общество
ИА Красная ВеснаВ России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки число выявленных случаев заражения увеличилось на 6234, отмечает оперштаб. Из этих случаев 1522 зафиксированы у людей не было клинических проявлений болезни. От последствий заражения коронавирусом за сутки скончались 124 пациента.
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Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Спорт-Экспресс 10:28
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом.
РБК 11:23
Общество
Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится
Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.
Интерфакс 11:31
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI
США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РБК 10:52
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Политика
«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»
Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Царьград 09:37
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
Политика
МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском 11:16
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Наука
Ученые разработали метод по выявлению преддиабета
Ученые смогли выявить, чем микрофлора кишечника у людей с преддиабетом отличается от здоровой.
Народные новости 10:49
Политика
Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»
Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.
Взгляд.ру 16 июля в 06:30
Общество
Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына
Как оказалось, в семье Лазаревой двойной праздник. У старшего сына юбилей, а еще они с мужем отмечают годовщину.
ГлобалМСК.ру 11:13
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Экономика
В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
Общество
Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия 07:27
Политика
Польша отменила сроки исковой давности для преступлений коммунистов
До вступления в силу закона срок исковой давности для преступлений, совершенных деятелями компартии, составлял 40 лет, если речь идет об убийстве, военном преступлении или преступлении против человечности, а также 30 лет, если речь идет о другом коммунистическом преступлении.
Lenta.ru 10:19
Происшествия
В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города
Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
RT на русском 06:25
Армия и оружие
В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
Общество
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей
Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru 08:03
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18