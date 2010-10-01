Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки число выявленных случаев заражения увеличилось на 6234, отмечает оперштаб. Из этих случаев 1522 зафиксированы у людей не было клинических проявлений болезни. От последствий заражения коронавирусом за сутки скончались 124 пациента.
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В России выявлено 6234 новых случая коронавируса

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