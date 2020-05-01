Коронавирус
Эхо МосквыВ России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве – свыше 5 тысяч. Чиновники это объясняют увеличением скорости подтверждения тестов.
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В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом
Rambler News Serviceвчера в 04:46
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Политика
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Общество
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03:45
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Здоровье
Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса
Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 07:32
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Армия и оружие
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Политика
Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов
«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова.
RT на русском 07:53
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Здоровье
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса
В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак.
Российская газета 08:27
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
Происшествия
В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего
Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38