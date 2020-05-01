Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве – свыше 5 тысяч. Чиновники это объясняют увеличением скорости подтверждения тестов.
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Больше 10 тысяч новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

MOS.news03:48

В России за сутки выявили 7 099 новых случаев коронавируса

ТК Звезда30 апреля в 04:58

В России за сутки зафиксировано 9 623 случая заражения коронавирусом

Говорит Москвавчера в 04:48

В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

Rambler News Serviceвчера в 04:46

В России за сутки выявлено почти 10 тысяч заразившихся коронавирусом

Эхо Москвывчера в 06:30

За сутки в России выявлены около 8 тысяч новых случаев коронавируса

Ёлдаш01 мая в 04:01

За сутки в России выявили более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Дождьвчера в 06:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
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Общество

Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин

Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
1,7K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,5K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
1,3K
Общество

В Ленобласти у пациентов психиатрической больницы выявили коронавирус

РИА Новости 08:27
8
Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
504
Политика

Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана вчера в 19:46
4,2K
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Общество

Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44
198
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03:45
1,2K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
438
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru вчера в 03:50
416
Общество

Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска

На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
841
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
270
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
1,4K
Здоровье

Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса

Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 07:32
6
Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
1,1K
Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
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Армия и оружие

В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
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Политика

Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова.
RT на русском 07:53
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
1,2K
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Здоровье

Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса

В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак.
Российская газета 08:27
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Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
56
Происшествия

В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего

Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
35
Футбол

Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
1
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
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Главное