В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве – свыше 5 тысяч. Чиновники это объясняют увеличением скорости подтверждения тестов.

В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом

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