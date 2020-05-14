За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Суточный прирост составил менее 10 тыс. человек впервые со 2 мая. Накануне он составлял 10 028 человек.

В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

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