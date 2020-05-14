Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Суточный прирост составил менее 10 тыс. человек впервые со 2 мая. Накануне он составлял 10 028 человек.
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В России за сутки выявили еще 9974 инфицированных коронавирусом

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В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

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В России за сутки выявлено 10028 новых случаев заражения коронавирусом

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После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
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Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

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Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

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Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вылечилась от коронавируса COVID-19 и вышла на работу.
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Отмечается, что проект «Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации» был подготовлен совместно с ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации».
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