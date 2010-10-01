Общее число заболевших новой инфекцией превысило 68,5 тысяч. В Москве суточный рост составил почти 3000. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано почти 37 тысяч случаев заражения.

В России за сутки выявлено почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом

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