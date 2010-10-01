Общество
Эхо МосквыВ России за сутки выявлено почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом
Общее число заболевших новой инфекцией превысило 68,5 тысяч. В Москве суточный рост составил почти 3000. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано почти 37 тысяч случаев заражения.
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РИА Новости вчера в 22:23
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Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
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Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
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NI: В России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»
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Глава новосибирского МВД уходит в отставку
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Газета.Ru вчера в 09:37
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Традиционная игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня
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Кино
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Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
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Отделения больниц на Урале перепрофилируют для борьбы с коронавирусом
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Бойцовский Остров UFC откроется в июне
«Бойцовский Остров откроется в июне», - заявил руководитель организации.
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В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28