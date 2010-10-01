Общество
Эхо МосквыВ России за сутки выявлено почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом
Общее число заболевших новой инфекцией превысило 68,5 тысяч. В Москве суточный рост составил почти 3000. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано почти 37 тысяч случаев заражения.
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Происшествия
Нарушителей самоизоляции выявили в Нижнем Новгороде с помощью дрона
С помощью дрона проходило выявление нарушителей самоизоляции. В результате 3 часов работы было составлено 4 протокола.
Newsroom24 10:47
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Общество
Мишустин выпустил ряд новых поручений по ситуации с коронавирусом
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости 12:44
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева
Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
Национальная служба новостей 05:27
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Общество
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31
Общество
Министра Быковскую госпитализировали после инфаркта
У министра случился обширный инфаркт. Быковскую срочно госпитализировали и провели операцию. По словам собеседника, министра удалось спасти.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:39
Общество
Онищенко рассказал о возможности введения пропусков для поездок на дачу в мае
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о возможности введения специальных пропусков для поездок на дачу в мае.
Lenta.ru 12:15
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru 23 апреля в 00:58
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Общество
Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Общество
Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области
В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 11:09
Политика
Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ 11:54
Политика
Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России
Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
Происшествия
В Башкирии шквалистый ветер сорвал крыши жилого дома и детского сада
Второе сообщение пришло из Уфимского района, где в селе Авдон ветер повредил крышу одного из корпусов детского сада "Ляйсян", закрытого в связи с эпидемиологической обстановкой.
Российская газета 10:12
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Наука
Летучих мышей заражали коронавирусы несколько миллионов лет назад
Evo-rus.com 23 апреля в 07:40
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Энергетика
Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.
РИАМО вчера в 06:54
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Авто
УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
Общество
Свердловчанам разрешили ездить на дачу без пропуска
Губернатор Свердловской области Владимир Куйвашев объяснил, нужно ли брать пропуск для поездки на дачу.
КП - Екатеринбург 11:08