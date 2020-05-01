Коронавирус
Газета.RuВ России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев коронавируса
Почти на 8 тыс. человек выросло за сутки число зараженных коронавирусом в РФ. Около половины новых случаев – без симптомов COVID-19. Зафиксировано 96 смертей и 1601 выздоровление.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 1 мая 2020: 7933 заболевших за сутки
Комсомольская правда03:45
Еще 7933 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
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