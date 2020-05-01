Почти на 8 тыс. человек выросло за сутки число зараженных коронавирусом в РФ. Около половины новых случаев – без симптомов COVID-19. Зафиксировано 96 смертей и 1601 выздоровление.

В России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев коронавируса

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