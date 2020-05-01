Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев коронавируса

Почти на 8 тыс. человек выросло за сутки число зараженных коронавирусом в РФ. Около половины новых случаев – без симптомов COVID-19. Зафиксировано 96 смертей и 1601 выздоровление.
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В России за сутки 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Эхо Москвы07:01

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 7 тыс. 933 случаев коронавирусной инфекции, из них 3 тыс. 561 - в Москве

Агентство Москва03:35

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 1 мая 2020: 7933 заболевших за сутки

Комсомольская правда03:45

Статистика по коронавирусу в России и мире на 1 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс03:45

В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом

Интерфакс03:38

Еще 7933 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России

Общественное телевидение России03:51

Почти 8 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Телеканал 360°03:35
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Политика

Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:06
1K
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Технологии

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
1,6K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
3,7K
Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Общество

Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
177
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение масок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о подготовке региона к поэтапному вводу режима обязательного ношения местными жителями защитных масок.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
3,8K
Происшествия

Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
РИА Новости 06:13
58
Шоу-бизнес

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
ТАСС 05:04
11
Общество

В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса

С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 03:43
22
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич тайно женился в четвёртый раз

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич уже в четвёртый раз связал себя узами брака.
Pravda.Ru 07:43
Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Происшествия

В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина

Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 07:25
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Здоровье

Презумпция вины. Медиков Петербурга предупредили, что умирать от коронавируса нужно правильно

Правом решать, «правильно» ли заразился медик коронавирусом или по своей небрежности, Смольный наделил главврачей больниц.
Фонтанка.Ру 07:49
Политика

Трамп заявил о лабораторном происхождении нового коронавируса

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что вопрос происхождения коронавируса должен быть исследован учеными, однако пока нет никаких доказательств, что тот был создан в лаборатории.
Рамблер 05:34
104
Здоровье

В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19

Сегодня, 1 мая, появилась информация о четырех случаях смерти от COVID-19 в Архангельской области.
Бизнес-класс Архангельск 05:55
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 28 апреля в 06:29
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Общество

Томский губернатор назвал электронные пропуска унижением достоинства

Томск, 29 апреля 2020, 15:15 — REGNUM В Томской области, где продолжает действовать режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, не будут вводить пропуска с QR-кодами.
REGNUM 29 апреля в 08:15
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Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

RT на русском вчера в 15:15
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Общество

СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Футбол

Промес вспомнил чемпионство «Спартака»: «А остальное уже история»

Sports.ru 05:25
Наука

Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума

Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
N+1 вчера в 08:25
3
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
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Происшествия

Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

ТАСС 05:17
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