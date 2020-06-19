По данным Роспотребнадзора, по состоянию на сегодняшний день проведено свыше 16,3 миллионов тестирований на коронавирусную инфекцию. Из них 330,2 тысячи за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 310 456 заболевших.

В России за сутки выявлено почти восемь тысяч заболевших коронавирусом

Происшествия Британская полиция признала нападение в Рединге терактом "Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении. 191

Общество Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье. 218

Происшествия В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. 217

Происшествия Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне В Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета. 440

Игры Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4 Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age. 4

Политика Путин заявил, что часто ночует в Кремле Российский лидер Владимир Путин рассказал, что он часто ночует в Кремле, если у него много работы.

Политика Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева. 111

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 984

Политика Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз США Президент США Дональд Трамп объявил о том, что в течение ближайших дней будут введены новые ограничения на выдачу американских виз иностранцам. 4

Общество Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск. 495

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter. 14

Общество Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. 25