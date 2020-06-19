Коронавирус
ТагилСити.руВ России за сутки выявлено почти восемь тысяч заболевших коронавирусом
Заболевшие есть в каждом из 85 регионов страны. По выздоровлению из больниц выписано в общей сложности 324 406 пациентов, из них 10 443 - за минувшие сутки. Летальных случаев за все время — 7841 заболевший, из них за сутки скончался 181 человек.
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Почти восемь тысяч заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки
Петрозаводск говорит19 июня в 03:38
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Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
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Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Игромания.ру 06:11
Политика
Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей
Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян.
РИА Новости 08:13
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Энергетика
Биржевая цена бензина в России обновила рекорд второй день подряд
Биржевая цена бензина обновила исторический рекорд в четверг 18 июня второй день подряд.
Вести.Ru 18 июня в 11:26
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
Гаджеты
Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS
Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название.
Что происходит 19 июня в 04:24
Футбол
РФС утвердил перенос матча «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля.
Коммерсантъ 07:32
Происшествия
Число погибших в ДТП под Липецком возросло до шести человек
Елец, Липецкая область, 21 июня 2020, 13:35 — REGNUM Шесть человек погибли, один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области.
REGNUM 06:35
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Культура
Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова
Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
РБК вчера в 12:05
Политика
ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что пропуск людей через КПП на линии соприкосновения в Донбассе, желающих въехать в республику с подконтрольной Киеву территории, может начаться с 25 июня "с учетом ряда условий".
РИА Новости 19 июня в 09:36
Общество
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России
В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми.
REGNUM 06:58
Общество
Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения
Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Свободная Пресса вчера в 11:32
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
Политика
Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:43
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Наука
В Японии научились опылять цветы мыльными пузырями
На следующем шаге Мияко использовал автономных дронов, которые летали над растениями по заданному маршруту и опыляли их при помощи мыльных пузырей.
ИА Красная Весна вчера в 06:49
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 19 июня в 06:35
Футбол
«Астон Вилла» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
В матче 30-го тура АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Челси».
Sports.ru 05:31
Единоборства
Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом
RT на русском 01:36
Здоровье
Владимир Васильев наградил в Дагестане свыше 10 тысяч медработников
Сегодня, в День медицинского работника, Глава Дагестана Владимир Васильев наградил свыше 10 тысяч медицинских работников.
Голос времени 07:38
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
Некоторые пользователи положительно оценили новинку, отметив, что она может превратиться в новый хит в репертуаре Артура Пирожкова.
Evo-rus.com 04:44
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Происшествия
В Миннеаполисе один человек погиб и 11 пострадали при стрельбе
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.
RT на русском 04:25