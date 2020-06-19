Заболевшие есть в каждом из 85 регионов страны. По выздоровлению из больниц выписано в общей сложности 324 406 пациентов, из них 10 443 - за минувшие сутки. Летальных случаев за все время — 7841 заболевший, из них за сутки скончался 181 человек.

В России за сутки выявлено почти восемь тысяч заболевших коронавирусом

Политика Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян. 2

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 460

Происшествия Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга. 194

Гаджеты Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название. 36

Политика ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что пропуск людей через КПП на линии соприкосновения в Донбассе, желающих въехать в республику с подконтрольной Киеву территории, может начаться с 25 июня "с учетом ряда условий". 1

Общество В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми. 419

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Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 653

Политика Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 114

Наука В Японии научились опылять цветы мыльными пузырями На следующем шаге Мияко использовал автономных дронов, которые летали над растениями по заданному маршруту и опыляли их при помощи мыльных пузырей. 21

Армия и оружие Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным «Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia. 151