Коронавирус

ТагилСити.руТагилСити.руВ России за сутки выявлено почти восемь тысяч заболевших коронавирусом

Заболевшие есть в каждом из 85 регионов страны. По выздоровлению из больниц выписано в общей сложности 324 406 пациентов, из них 10 443 - за минувшие сутки. Летальных случаев за все время — 7841 заболевший, из них за сутки скончался 181 человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России за сутки выявлены 7972 заболевших коронавирусом

BFM.ru19 июня в 03:42

Утро 19 июня. В Петербурге опять 228 новых заболевших коронавирусом. Это же число власти выдавали два дня назад. Летальная статистика от ковида в городе приближается к отметке 800

Интересант19 июня в 04:13

Почти восемь тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Карелинформ19 июня в 03:54

В России за сутки заболели COVID-19 менее восьми тысяч человек

Daily Storm19 июня в 03:45

В России за сутки выявлено почти восемь тысяч заболевших коронавирусом

ТагилСити.ру19 июня в 04:23

Почти восемь тысяч заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки

Петрозаводск говорит19 июня в 03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Известия 07:48
84
Игры

Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены

Игромания.ру 06:11
1
Политика

Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей

Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян.
РИА Новости 08:13
2
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
460
Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
3,4K
Энергетика

Биржевая цена бензина в России обновила рекорд второй день подряд

Биржевая цена бензина обновила исторический рекорд в четверг 18 июня второй день подряд.
Вести.Ru 18 июня в 11:26
4,6K
Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
194
Гаджеты

Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS

Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название.
Что происходит 19 июня в 04:24
36
Футбол

РФС утвердил перенос матча «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля.
Коммерсантъ 07:32
98
Происшествия

Число погибших в ДТП под Липецком возросло до шести человек

Елец, Липецкая область, 21 июня 2020, 13:35 — REGNUM Шесть человек погибли, один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области.
REGNUM 06:35
164
Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
80
Культура

Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова

Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
РБК вчера в 12:05
147
Политика

ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что пропуск людей через КПП на линии соприкосновения в Донбассе, желающих въехать в республику с подконтрольной Киеву территории, может начаться с 25 июня "с учетом ряда условий".
РИА Новости 19 июня в 09:36
1
Общество

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в некоторых регионах России

В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми.
REGNUM 06:58
419
Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
514
Футбол

Арсенал (Тула) — Спартак 2:3

Свободная Пресса вчера в 11:32
Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
653
Политика

Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:43
114
Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
1,3K
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
114
Наука

В Японии научились опылять цветы мыльными пузырями

На следующем шаге Мияко использовал автономных дронов, которые летали над растениями по заданному маршруту и опыляли их при помощи мыльных пузырей.
ИА Красная Весна вчера в 06:49
21
Армия и оружие

Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
151
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов

Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 19 июня в 06:35
1,9K
Футбол

«Астон Вилла» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

В матче 30-го тура АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Челси».
Sports.ru 05:31
Единоборства

Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом

RT на русском 01:36
5
Здоровье

Владимир Васильев наградил в Дагестане свыше 10 тысяч медработников

Сегодня, в День медицинского работника, Глава Дагестана Владимир Васильев наградил свыше 10 тысяч медицинских работников.
Голос времени 07:38
2
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
68
Музыка

Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»

Некоторые пользователи положительно оценили новинку, отметив, что она может превратиться в новый хит в репертуаре Артура Пирожкова.
Evo-rus.com 04:44
57
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
115
Происшествия

В Миннеаполисе один человек погиб и 11 пострадали при стрельбе

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.
RT на русском 04:25
19
ещё по теме
Главное