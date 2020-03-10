Общество
ИнтерфаксВ России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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Происшествия
В Брянске задержан крупный чиновник
Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Политика
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли военные из США
Американские военные могли занести коронавирус в Ухань, считает представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса
Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
Общество
Заражённый коронавирусом житель Шанхая делал пересадку в Москве
Как сообщает ТАСС со ссылкой на городской Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, житель восточной провинции Чжэцзян прибыл в Шанхай 11 марта, вылетев из Болоньи через Москву.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
Россия запретила въезд гражданам Италии
С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Политика
СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом
Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
Кино
Стало известно, кем заменят героиню Артемьевой в «Сватах»
По данным«5 канала» новой героиней может стать мама Джека — будущего мужа Жени Ковалевой.
Экономика
Кудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Здоровье
Роспотребнадзор: Нарушения сна приводят к ухудшению здоровья человека
Нарушения сна приводят к ухудшению здоровья человека, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Общество
Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин
По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в стране приняты все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса.
Политика
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Конституцию РФ
11 марта депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию РФ. За выступили 383 депутата, а 43 воздержались.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Единоборства
Дана Уайт рассказал, что будет с ближайшими турнирами UFC
Президент UFC, Дана Уайт, рассказал, что будет с ближайшими турнирами UFC, которые оказались под угрозой отмены из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар
Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Кино
Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах
Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен получила главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney.
Футбол
Хадсон-Одои заразился коронавирусом, «Челси» самоизолируется
«Челси» объявил, что тест полузащитника Каллума Хадсона-Одои на коронавирус дал положительный результат.
Общество
Животных в пункте передержки Якутска усыпили согласно всем правилам
Усыпление животных, находящихся на карантине в пункте передержки животных в столице республики, провели согласно санитарным и ветеринарным правилам в связи с угрозой распространения смертельно опасного вируса бешенства, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Политика
Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Здоровье
В Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса правительство Эстонии ввело на территории страны чрезвычайное положение.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу
Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.